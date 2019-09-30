В Перми будут судить бывшего представителя подрядчика строительства ЖК «Любимов»

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении доверенного лица АО «Стройтрасгаз», сообщает сайт надзорного органа. Речь идет 38-летнем Александре Вахрушеве, которому инкриминируется ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие), сопряженное с вымогательством предмета подкупа, в особо крупном размере.

Как считает следствие, господин Вахрушев требовал 75 млн руб. от представителей ООО «Камстрой» за содействие в выборе компании в качестве субподрядчика при строительстве ЖК Любимов в Березниках. В частности, он сообщил представителю строительной организации, что благодаря их действиям с ООО «Камстрой» был заключен соответствующий договор. В случае отказа передать ему денежные средства, он угрожал не оплачивать заключенный контракт. О данном факте представитель ООО «Камстрой» сообщил в правоохранительные органы.

В результате Александр Вахрушев был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю и СКР при получении 1,1 млн руб. Следственным отделом по Свердловскому району в отношении него было возбуждено уголовное дело.