Производство экспериментальных партий медпрепаратов создадут в Биотехнопарке

Новосибирская компания «Олимп-нск» создаст в Биотехнопарке производство для выпуска экспериментальных партий лекарственных средств, медицинских изделий и косметических препаратов. По данным Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, сейчас компания ведет предпроектную работу.

«Инфраструктура позволит проектировать и выпускать необходимые виды первичной упаковки: капсулы, тубы, флаконы и другие виды упаковки в зависимости от окончательного проекта инфраструктуры»,— рассказали в агентстве.

В Новосибирской области количество компаний, занимающихся разработкой биотехнологической продукции, постоянно увеличивается, считают в «Олимп-нск». По ее оценкам, реализация проекта позволит участникам рынка отладить форматы и режимы производства их продукции, заранее просчитать затраты на создание собственного производства.

ООО «Олимп-нск» зарегистрировано в Новосибирской области в 2011 году. Выручка в 2018 году — 102,8 млн руб., чистая прибыль — 18,6 млн руб. 100% компании принадлежит ООО «Медицинский интегратор» (60% владеет Андрею Комарову), зарегистрированному в Кольцово.

О том, какой вклад медицинское производство может внести в новосибирскую экономику, читайте в материале “Ъ” «Медицина разогрела промышленность»

Оксана Павлова