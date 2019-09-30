Производитель одежды Forever 21 подал иск о признании банкротства

Американская компания–производитель одежды Forever 21, Inc. подала иск в суд США о признании банкротства. В заявлении Forever 21 отмечено, что компания через процедуру банкротства проводит реформирование, готовясь закрыть не приносящие прибыль магазины по всему миру.

«Это не означает, что мы уходим из бизнеса — напротив, подача заявления о признании банкротства — это преднамеренный и решительный шаг, позволяющий нам успешное продвижение в будущем»,— подчеркнули в компании. Оставшиеся магазины продолжат свою работу.

По данным Bloomberg, для восстановления работы бренда и выполнения обязательств перед клиентами, сотрудниками и поставщиками, кредиторы компании JPMorgan и Chase выплатили ей $275 млн., TPG Sixth Street Partners — $75 млн.

Бренд Forever 21 основан в 1984 году и ориентирован на «быструю моду» — модной и недорогой одежде в текущем сезоне. В Москве работали четыре магазина этого бренда, но они все уже закрыты.