АО «Галополимер» переехало в Москву

Как и обещало руководство холдинга «Галополимер», оно перерегистрировало в Москву еще одно юрлицо. На этот раз головную компанию – АО «Галополимер». По данным СПАРК-Интерфакс, решение изменении места нахождения на Москву было принято 27 сентября.

Первой компанией, переведенной в Москву, стало ООО «ТД „Галополимер“». Необходимость перерегистрации в компании связывали с расширением сферы деятельности и обеспечением большей мобильности

Напомним, изначально холдинг «Галополимер» базировался в Москве, пермскую прописку имела лишь его пермская площадка — АО «Галополимер-Пермь» (бывший «Галоген»). Но к 2016 году вся группа перерегистрировалась в Перми, объяснив это более комфортным налогообложением: в Пермском крае действовала 4%-ная безадресная льгота по налогу на прибыль. Напомним, льгота по налогу на прибыль в Прикамье по решению краевых властей сейчас поэтапно сворачивается. Эксперты полагали, что «Галополимер» переезжает в Москву именно с этим обстоятельством.