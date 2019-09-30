Основатель пермской группы ПМД покинул все посты в компании

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, в компаниях группы ПМД сменилось руководство. Олег Стародубцев, основатель и один из бенефициаров ГК, покинул пост гендиректора в ООО «ИК „Развитие“», ООО «Альмерия-Инвест», ООО «ПМ-Девелопмент», ООО «СЗ „ПМД-Квартал“», ООО «Пермский квартал». По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены 25 сентября. Директором указанных обществ назначена Екатерина Артемьева, директор по финансам и экономике стройхолдинга.

Сам Олег Стародубцев от комментариев отказался. По версии источника, знакомого с планами стройгруппы, господин Стародубцев покинул пост в связи с новым проектом. По его данным, топ-менеджер планирует заняться девелоперскими проектами за пределами региона. В числе возможных регионов его трудоустройства была названа Москва. Собеседник не исключил, что после завершения проекта топ-менеджер может вернуться в Пермь

Группа ПМД в прошлом году сдала около 30 тыс. кв. м жилья в Перми. Всего за 12 лет работы компанией построено свыше 250 тыс. кв. м. Основными владельцами считаются владелец курорта «Усть-Качка» Валерий Гараев и бывший гендиректор Олег Стародубцев. Самый известный проект группы — ЖК «Солнечный город», построенный на бывшей территории Пермской приборостроительной компании. Сейчас группа строит ЖК «Дуэт», «Рубин», Bravo, «Скандинавия», «Символ», а также дом на ул. Циолковского.