РБК: Сбербанк запустит сервис по оплате ЖКХ и интернета на кассах магазинов

Сбербанк осенью планирует начать принимать оплату ЖКХ, сотовой связи, квартплаты, телевидения и интернета на кассах магазинов, сообщил РБК со ссылкой на три источника на банковском рынке. Эта услуга будет доступна в удаленных районах страны.

По данным источников, начало приема оплаты запланировано на осень текущего года. Один из собеседников издания допустил перенос на более поздний срок. Сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка. Один из источников отметил, что в магазинах можно будет оплатить те же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Сервис по приему будет схож с процессом оплаты счетов в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, введет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек. Другой собеседник издания сообщил, что прием платежей будет реализован только в тех торговых точках, которые выдают наличные по картам.

Впервые услугу по снятию наличных на кассах запустили в сентябре 2018 года Mastercard и «Русский стандарт» в одном магазине «Фасоль» сети Metro Cash&Carry. Сбербанк предоставляет такой сервис в 700 точках, расположенных в отдаленных и малонаселенных территориях 76 регионов.

О том, будет ли популярно снятие денег в магазинах, читайте в материале “Ъ FM” «Наличные найдутся на кассе».