Электронные четки, гаджет

Умный «крест»

Чтобы привлечь молодежь, да и вообще идти в ногу со временем, Ватикан активно использует новые технологии. Ведь еще Иоанн-Павел II призывал католическую церковь: «Не бойтесь новых технологий!» А там и не боятся. Новинкой минувшей недели стал гаджет — электронные четки Click to Pray (нажми и молись). Они представляют собой браслет из 10 черных агатовых и гематитовых камней, в середине — «умный» крест, в котором находится чип для хранения данных о персонализированном молитвенном контенте. Устройство можно носить на руке как украшение. Оно активируется, когда его пользователь осенит себя крестным знамением. В этот момент текст молитвы выводится на экран смартфона или планшета: через Bluetooth четки синхронизированы с бесплатным приложением Click to Pray. ERosary (Rosary — цикл молитв Пресвятой Деве у католиков) доступны на базе iOS и Android. Приложение открывает верующим доступ к молитвеннику и позволяет молиться таким инновационным способом. Причем молитвы будут постоянно обновляться. Также в приложении можно найти аудиогид и прочую информацию о католической вере. Стоят «умные» четки 99 евро, они защищены от воды и пыли. Устройство Click to Pray будет частью создаваемой Ватиканом Всемирной молитвенной сети.

Но настоящий прорыв состоит в том, что устройство можно использовать и как фитнес-браслет: он отслеживает количество сожженных калорий, пройденных шагов и километров. Тайваньская корпорация, разработавшая устройство, в прошлом году выпустила буддийские четки, которые подсчитывают количество мантр во время молитвы.

Александр Трушин