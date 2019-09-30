Курский «Авангард» покинул зону вылета ФНЛ

В 15-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) курский «Авангард» дома со счетом 2:1 обыграл «Армавир». Первыми отличились гости — на 14-й минуте 1,3 тыс. пришедших на стадион «Трудовые резервы» увидели гол в исполнении полузащитника Азамата Гурфова.

На 41-й минуте хозяева благодаря точному удару нападающего Максима Григорьева отыгрались, а на 83-й минуте хавбек Дмитрий Коробов успешно реализовал пенальти и вывел «Авангард» вперед. Благодаря этой победе курский клуб покинул зону вылета ФНЛ, в которой пока остается воронежский «Факел». Следующий матч «Авангард» проведет 5 октября в гостях у владивостокского «Луча».

Александр Прытков