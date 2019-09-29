КПРФ получила большинство в думе Александровска

Сегодня состоялись выборы депутатов думы Александровского муниципального округа. По предварительным данным, большинство мандатов в думе досталось КПРФ. По информации "Ъ-Прикамье", кандидаты от коммунистов одержали победы в 9 из 15 одномандатных округов. Кандидаты от "Единой России" получили 4 мандата. Также в думе будут два представителя "Справедливой России".

Согласно ГАС "Выборы", явка избирателей в муниципальном округе на 18.00 составила 17,27%.

Также выборы в представительные органы проходили в Березовском и Ординском муниципальных округах. В этих территориях, по предварительным данным, большинство мандатов получила "Единая Россия"(11 мест в Березовском и 12 мест в Ординском районе).