Ярмарка осталась при своих коллекционерах

Более 110 галерей из 26 стран приняли участие в завершившейся в австрийской столице viennacontemporary. Ярмарке с заявленным фокусом на искусстве Центральной и Восточной Европы вряд ли когда-либо удастся освободиться от австро-немецкого «гена», считает Олег Краснов.

В день официального открытия ярмарки в выставочном комплексе Marх Halle было многолюдно. Не дожидаясь вечернего вернисажа, коллекционеры начинали осмотр галерейных стендов, была слышна немецкая и русская речь. Немецкой больше, все-таки бал здесь правят австрийские и германские дилеры — среди участников их примерно половина — и их клиенты. Русская же речь была слышна благодаря владельцу ярмарки Дмитрию Аксенову, точнее — его друзьям и коллегам, которых вот уже семь лет московский девелопер приучает к современному искусству и приглашает в Вену на вернисажи и сопутствующие ярмарке программы.

Для русских времяпрепровождение здесь сколь полезное, столь и приятное: русскоязычные гиды знакомят их с западным искусством и дилерами на ярмарке, им устраивают ужины в имперских особняках, а их проводником в великих венских музеях уже который год выступает художник Дмитрий Гутов.

В этом сезоне он рассказывает об Альбрехте Дюрере, выставка-блокбастер которого как раз открылась в Albertina Museum.

Такие программы подстегивают к участию и российских галеристов. Уже к концу вернисажа, например, московская pop/off/art рапортовала о продаже крупному московскому фонду десяти работ Александра Панкина (графика с геометрической абстракцией оценена в €3–3,5 тыс. за каждую), а также о брони на работы на бумаге Юрия Злотникова. Не обделен вниманием и стенд Galerie Iragui, сделавшей центром экспозиции большую инсталляцию Петра Кирюши «Ведьмин круг», связанную в том числе и с вопросами сосуществования в Евросоюзе (отдельные картины-фрагменты от €500). Владелица галереи Екатерина Ираги рассказала “Ъ” и о внимании местных институций, и о продаже графики Ольги Чернышевой, живописи Александра Виноградова и скульптуры Кирюши. С европейским контекстом были связаны надежды на продажи еще одной московской галереи-участницы «сцена/szena»: выставленные ею фотографии Игоря Самолета из серии «Гербарий» (€2 тыс. каждая) этим летом участвовали в выставке в венском Музее Хундертвассера.

Такие кросс-культурные ссылки для привлечения локальных коллекционеров — обычная практика, которой не устают пользоваться все иностранные галереи. Так, киевская Voloshyn Gallery продала за €15 тыс. скульптуру Жанны Кадыровой из серии «Жилмассив» — сложенный из плексигласовых плит кондоминиум с наклеенными снимками реальных квартир. Кадырова в этом году участвует в основном проекте Венецианской биеннале. Мадридская Sabrina Amrani Gallery отчиталась о продаже за €5 тыс. коллажа еще одного венецианского участника этого года Жоэля Андрианомиризоа: он стал экспонентом первого в истории биеннале малагасийского павильона. А пражская hunt kastner сделала моновыставку чешской звезды Эвы Котатковой: активно выставляющаяся по миру художница участвовала в том числе и в Московской биеннале в 2013 году с инсталляцией «Образовательная модель». Авторская реплика этой работы была продана в Вене за €50 тыс.

Но главными действующими лицами на viennacontemporary, конечно, остаются австрийские и немецкие художники, как классики, так и молодые авторы.

Их изобилие и щадящие цены — диапазон, как правило, составляет от €2 тыс. до €35 тыс.— привлекают на ярмарку толпы местных, воспитанных в течение полувека коллекционеров, и собирателей из соседней родственной по духу Германии, где ближайший важный смотр Art Dusseldorf состоится лишь через пару месяцев. Именно для них дилеры и разыскивают редкие вещи уже вошедших в мировую историю искусства Мартина Киппенбергера и Хеймо Зобернига (Artelier Contemporary), Ими Кнобеля и Вали Экспорт (Galerie Thaddaeus Ropac) и работы ярких начинающих или не слишком раскрученных на арт-сцене художников, таких как Штефан Райтерер (CRONE), Ксения Хауснер (Lukas Feichtner), Пол Хорн (Knoll Galerie). И именно поэтому описания произведений практически на всех галерейных стендах сделаны лишь на немецком языке.