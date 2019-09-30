Владимир Матыцин продает крупный БЦ в центре Перми

В Перми продается крупный деловой центр – БЦ «Горького, 34», свидетельствует объявление на площадке Avito. Комплекс общей площадью 4,7 тыс. кв. м. был построен в 2010 году и позиционирует себя как офисное здание класса А. Стоимость объекта - 419 млн руб. Бизнес центр полностью заполнен арендаторами, отмечается в объявлении.

По данным выписки Росреестра, здание принадлежит ООО «Нефтехимснаб» пермского бизнесмена Владимира Матыцина. Ему предлежит несколько крупных объектов недвижимости в Перми, включая бизнес-центр на ул. Газеты Звезда, 13а (где располагался клуб «Правила»).

Участники рынка указывают, что это не единственный коммерческий объект недвижимости, который пытается продать господин Матыцин. Так, реализующее БЦ «Горького, 34» АН «Ника» также продает БЦ «Городские горки» (Мотовилихинский район) за 120 млн руб.

Отметим, что господин Матыцин сейчас реализует крупный инвестиционный проект на своем заводе «Сорбент», а также достраивает вторую очередь ТРК «СпешиLove».