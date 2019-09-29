«Все прошло корректно со стороны всех участников процесса»

На проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку фигурантов «московского дела», организованный Либертарианской партией. По данным столичного управления МВД, в митинге приняли участие более 20 тыс. человек. Как сообщает организация «Белый счетчик», через рамки прошло 25 тыс. В акции приняли участие фигуранты «московского дела, в частности, Алексей Миняйло, кандидаты в депутаты Мосгордумы и некоторые музыканты. Подводя итоги митинга, лидеры оппозиции разошлись в оценках политической обстановки и успехов, рассказал корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.

— Выход с территории проведения митинга организован с той же стороны, где был вход, где стояли рамки, то есть в сторону метро.

Предпоследним выступающим был Алексей Навальный, последним выступил Михаил Светов, один из организаторов акции. И речи у них получились по настроению совершенно разнонаправленные. Если Алексей Навальный говорил про лыжные шапочки с прорезями для глаз, имея в виду маски, которые на акциях протеста массово начали использовать сотрудники Росгвардии и полиции. И Алексей Навальный говорил о том, что кто-то думал, что эти маски станут символом ужаса и террора, но на самом деле это символ трусости, потому что надевают их не для того, чтобы кого-то напугать, а потому что боятся сами. Дальше он отметил, что, судя по всем последним событиям, у них получилось отбить часть осужденных, получится отбить и остальных. В общем, Алексей Навальный говорил об успехах протестного движения и явно был и сам воодушевлен и старался воодушевить собравшихся. Михаил Светов, который вышел на сцену сразу после него, говорил о том, что не надо заблуждаться, это не «оттепель», расслабляться рано. По его словам, это локальный успех, и основная борьба еще предстоит.

Корреспондент “Ъ FM” — о согласованной акции на проспекте Сахарова Читать далее

Все действительно прошло спокойно, по крайней мере, я не был свидетелем ни единого какого-то инцидента, эксцесса, какого-то напряжения между участниками митинга и полицией. Традиционно организаторы акции достаточно внимательно следили за проходом в зону для прессы. При этом кому-то, кто не был аккредитован, удалось туда пробраться, и девушка из службы безопасности звала полицейских, чтобы этого человека удалили из пресс-зоны. Впрочем, происходило это, когда Михаил Светов уже заканчивал свое выступление. В остальном все было спокойно, корректно, миролюбиво со стороны всех участников процесса — как полицейских, так и митингующих.