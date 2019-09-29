В надежде на положительный результат

Петербургские автозаводы по итогам восьми месяцев 2019 года на 3% увеличили объемы производства по сравнению с показателями того же периода прошлого года. Вместе с тем в августе выпуск автомобилей показал отрицательную динамику и составил 30,9 тыс. машин (минус 3% год к году). Эксперты объясняют сокращение объемов выпуска на заводах продолжающимися коллективными отпусками, а также отсутствием роста спроса на автомобили петербургского производства в России. Они не исключают, что в последующие месяцы автокластер Петербурга будет снижать выпуск в пределах 5% по сравнению с прошлым годом, а по его итогам даже рост в 1% можно считать положительным результатом.

По данным аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», в период с января по август текущего года на петербургских автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota было выпущено 244,5 тыс. легковых автомобилей, что на 3% превышает показатели того же периода 2018 года. «По итогам года положительным результатом станет любой рост, даже плюс один процент»,— считает Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб». При этом общая загрузка на трех петербургских заводах, как в течение января — августа, так и в последний летний месяц, составила 83%. Доля петербургского автопрома в общем объеме производства автомобилей в России в январе — августе составила 24,2% (год назад — 23,9%).

Несмотря на увеличение выпуска по итогам восьми месяцев, в августе во второй раз в году отмечается сокращение производства машин. Так, в конце лета производительность трех заводов Петербурга снизилась на 3% по сравнению с 2018 годом и составила 30,9 тыс. автомобилей. По словам господина Чаплыгина, связанная с коллективными отпусками пауза на заводе Toyota, где в течение года фиксируется самый высокий рост производства, повлияла на отрицательную динамику последнего летнего месяца. «Не исключаем, что производство машин продолжит сокращаться ежемесячно в пределах 5%, принимая во внимание высокую базу осени прошлого года», — добавил господин Чаплыгин.

В настоящее время эксперты отмечают снижение спроса на автомобили петербургского производства в России. За период с января по август текущего года было продано 219 100 автомобилей, произведенных в Петербурге, что на 2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Самым продаваемым автомобилем по-прежнему остается Kia Rio. За прошедшие восемь месяцев был реализован 61 591 автомобиль марки (–8% год к году). Небольшой рост продаж показывает Hyundai Creta — 45 561 проданный автомобиль (+4%), выросли продажи у Toyota Camry — 22 072 машины (+12%), также положительную динамику продаж демонстрирует Nissan Qashqai — 15 084 авто (+11%). Наибольшее снижение спроса по сравнению с прошлым годом зафиксировано у Hyundai Solaris — 882 реализованных на территории России автомобиля (–9%), также заметное снижение у Nissan X-Trail — 13 244 машины (–6%) и небольшое (–2%) у Nissan Murano — 2069 реализованных автомобилей.

В «Auto-Dealer-СПб» падение спроса на автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris не считают критическим. «Эти марки развивались в том числе за счет рынка такси — а он не может бесконечно прирастать машинами», — пояснил Михаил Чаплыгин. Несмотря на это снижение, Rio, Solaris и Creta — три самые популярные иномарки в стране, отметил господин Чаплыгин.

Мария Кузнецова