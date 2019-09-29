«Ласточку» из Петербурга до Иматры посчитали перспективной

Накануне из Петербурга в финскую Иматру и обратно впервые проследовала «Ласточка». В поезде участвовали представители РЖД и финского транспортного агентства. Стороны посчитали маршрут электрички через Выборг и Светогорск перспективным, но пока решений никаких не приняли.

Дело в том, что линия от Выборга до Каменногорска электрифицирована, от Каменногорска до Светогорска — нет. Для движения до границы электричку необходимо прицеплять к тепловозу. Кроме того, для пропуска пассажирских поездов необходимо реконструировать ЖДПП «Светогорск». Как сообщает «Фонтанка.ру», в инвестиционной программе РЖД до 2025 года этого проекта нет.