Умер писатель Вячеслав Пьецух

На 73-м году жизни умер российский писатель Вячеслав Пьецух, сообщил его друг поэт Владимир Салимов в Facebook.

Господин Пьецух написал более 20 книг. В 1983 году он выпустил сборник рассказов и повестей «Алфавит». Затем он написал романы «История города Глупова в новые и новейшие времена», «Роммат», повести «Новая московская философия», «Исповедь дуралея».

Вячеслав Пьецух работал главным редактором журнала «Дружба народов», публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Волга», «Столица», в альманахе «Конец века».

Чем известен Вячеслав Пьецух Читать далее

Писатель Александр Архангельский назвал Вячеслава Пьецуха «не до конца оцененным». «Когда-то, в декабре 1992-го, он выиграл у меня выборы на пост главного редактора журнала "Дружба народов", и я всегда буду ему за это слезно благодарен, он даже не представлял, какое это было благодеяние. Почти ничего из того, что я сделал и прожил, не было бы сделано и прожито, если бы не его решимость возглавить журнал в самый тяжелый момент»,— написал Александр Архангельский в Facebook.

Писателя вспоминает и его коллега по журналу «Дружба народов» Леонид Баханов: «Непростой человек. Очень талантливый. Парадоксально мысливший, парадоксально живший. Светлая память!».