«Стоит отказаться от устных договоренностей»

О незаконном уголовном преследовании предпринимателей как о способе давления на бизнес говорят на самых высоких уровнях власти, однако изменить ситуацию коренным образом не удается. Корреспондент BG Екатерина Данилова обсудила с управляющим партнером бюро юридических стратегий Legal to Business Светланой Гузь причины перехода бизнес-конфликтов в уголовную плоскость и способы их решения.

BUSINESS GUIDE: В конце мая уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов представил Владимиру Путину доклад, где вопросам уголовного преследования бизнеса был посвящен целый раздел. Многие юристы считают, что эта проблема только набирает обороты. Так ли это, по вашему мнению?

СВЕТЛАНА ГУЗЬ: В представленном докладе указано, что порядка 70% предпринимателей негативно оценивают ситуацию с защитой своих прав и законных интересов. С ними соглашаются и эксперты, констатируя, что российское законодательство не защищает предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Уголовное разбирательство по-прежнему остается популярным способом разрешения гражданско-правовых споров, а суды, как и прежде, игнорируют законодательный запрет на аресты бизнесменов. Кроме того, в последнее время увеличилось число случаев применения к предпринимателям ст. 210 УК (организация преступного сообщества), что позволяет без труда продлевать сроки следствия и добиваться ареста фигурантов дела. Побочным следствием этого стало значительное увеличение сроков наказания. В докладе омбудсмена было предложено законодательно исключить применение ст. 210 УК в отношении лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений.

BG: Каковы самые распространенные причины перехода конфликта в уголовную плоскость?

С. Г.: На бизнес легче давить в условиях, когда обычные действия или незначительные ошибки в работе могут грозить уголовной ответственностью. До четверти приговоров по «экономическим» мошенничествам, а также по присвоению или растрате выносятся за нарушения, которые практически не несут общественной опасности. Эти конфликты можно было бы решить в гражданском судебном процессе или вообще без суда. В целом растет число случаев подмены гражданско-правовых отношений уголовным преследованием. В частности, по ст. 159.1, ч. 4 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). То, что по ней инкриминируют, зачастую относится именно к гражданско-правовым отношениям. Статья 159 УК РФ остается самой «ходовой», под нее легко подвести любое отклонение от договорных отношений, не учитывая форс-мажоры, которые присутствуют в любом бизнесе.

Нередко уголовные дела в отношении предпринимателей являются следствием внутрикорпоративных конфликтов, когда они возбуждаются по заявлению одного из партнеров бизнеса. Основанием может стать присвоение или растрата вверенного имущества. К этой статье прибегают недобросовестные бенефициары бизнеса, решающие переложить материальную ответственность на генерального директора. Если будет установлено, что гендиректор распоряжался имуществом компании без согласования сделки с акционерами, то топ-менеджер рискует оказаться на скамье подсудимых. Или статья о причинении имущественного ущерба путем обмана без признаков хищения может стать реальной, когда между партнерами, управляющими бизнесом на «доверии», возникает конфликт по вопросу распределения прибыли. Один из партнеров заявляет об отсутствии каких-либо устных договоренностей, другой — обращается с заявлением в правоохранительные органы. Далее — как снежный ком: в ходе следственных мероприятий могут быть обнаружены признаки состава иных преступлений, которые в дальнейшем вменяются в вину предпринимателю. Нередко один состав следует за другим.

BG: Есть мнение, что в последнее время выросло число доследственных проверок в связи с банкротствами.

С. Г.: Да, обычно такие проверки инициируются кредиторами. Однако сами правоохранители предпочитают искать в действиях бизнеса составы преступлений против собственности, таких как мошенничество, незаконное предпринимательство, уклонение от налогов и так далее. Можно отметить рост внимания правоохранительных органов к преступлениям, направленным против бюджета, злоупотреблениям в рамках банковской деятельности и незаконному обналичиванию денежных средств.

К сожалению, растет количество новых административных барьеров, препятствующих нормальному и свободному развитию бизнеса. В ходе производства по делам об экономических преступлениях применяются понятия, которых нет в гражданском праве: «фиктивная сделка», «номинальное лицо»,— в связи с чем из-за нежелания разбираться в гражданско-правовых реалиях фигурантами дел становятся бенефициары компаний и даже юристы. Все чаще без основания используется формулировка «изначально не преследовал целей предпринимательской деятельности». Достаточно часто игнорируется и преюдициальное значение решений по гражданским делам, по-своему толкуется позиция Конституционного суда на этот счет.

BG: Как избежать «уголовного продолжения» и оставить конфликт в гражданско-правовом поле?

С. Г.: Прежде всего, это медиация. Более целесообразно в досудебном порядке обсуждать и разрешать существующие проблемы, искать компромиссы. Также важно настроить диалог с контрагентом. Если компания не может исполнить обязательства по договору, об этом стоит незамедлительно уведомить кредитора, обязательно письменно. Должник и кредитор, скорее всего, смогут найти выход из затруднительной ситуации. Например, в случае долга по кредиту выходом может стать его реструктуризация. Поможет внедрение в компании локально-нормативных актов, подробно регулирующих корпоративные отношения. Нужен и регулярный мониторинг правового положения компании, состояния ее активов: получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРП, запрос информации о сделках. Стоит отказаться от устных договоренностей, ведения бизнеса «на доверии»: каждое значимое действие в компании должно быть задокументировано. И еще важно следить за изменениями законодательства, оценивать возможность уголовно-правовых рисков наперед.

BG: А если говорить о совместном бизнес-проекте? На ранних стадиях доверие между партнерами нередко играет более важную роль, чем документация.

С. Г.: К счастью, сегодня так думает все меньше и меньше представителей бизнеса. Если на этапе создания бизнеса четко определены правила игры: условия вхождения в бизнес и выхода из него, определены зоны ответственности партнеров и сферы влияния, условия распределения прибыли и многое другое,— то и поводов для споров в дальнейшем будет значительно меньше. Но это при условии, что данные договоренности положены на бумагу.

Фактор выбора надежного партнера с идентичными взглядами на реализацию проекта и развитие бизнеса в целом и, конечно, равноправия сторон следует учитывать до принятия решения о совместном бизнесе: неравный брак редко бывает успешным. Однако составление межакционерного соглашения, в котором будут изложены важные составляющие, в том числе объем финансовых вложений каждого из партнеров, как будут приниматься решения в случае спорных ситуаций, как и при каких обстоятельствах осуществляется выход одного или другого партнеров из бизнеса, надо доверить профессиональным юристам.

BG: Если уголовное преследование — это инструмент в конкурентной борьбе, как нужно правильно защищаться? Нужно ли наносить ответный удар?

С. Г.: Защищаться, несомненно, нужно в рамках закона. Если вы чисты, с большой долей вероятности адвокаты смогут доказать вашу невиновность и уголовное дело будет прекращено. Нужно собрать как можно больше письменных, вещественных доказательств, показаний свидетелей, подтверждающих вашу невиновность. Чем больше таких доказательств, тем выше вероятность не доводить дело до суда и закрыть его еще на стадии предварительного следствия. И, конечно же, необходимо не только четко знать все свои права, но и пользоваться ими в полной мере: знакомиться с материалами дела, требовать назначения экспертизы, приобщать доказательства, привлекать свидетелей. Чем более активную позицию займете вы и ваш адвокат, тем выше шансы победить. Не стоит пренебрегать и внутренними мероприятиями, в рамках которых до членов команды доводится информация о существующем законодательном регулировании рассматриваемых вопросов. Сотрудники должны понимать, как себя вести в случае проведения в офисе компании доследственных и следственных мероприятий, таких как обыск, осмотр, выемка, как реагировать на требования сотрудников полиции или ФСБ, от каких действий и высказываний следует воздержаться, чтобы не нанести вред компании и самому себе.