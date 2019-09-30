Автобус встал на перекрестке

В середине 2020 года Петербург перейдет на новую систему работы с коммерческими перевозчиками наземного пассажирского транспорта. Сейчас они занимают около 60% рынка города, и эта пропорция по отношению к подконтрольным Смольному транспортным компаниям, по мнению чиновников, должна сохраниться. Однако сложно прогнозировать развитие ситуации, пока детали новой схемы окончательно не утверждены.

В конце июля Министерство транспорта РФ опубликовало типовой контракт для транспортных компаний, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров. Такой договор, предположительно, заключат с каждым из перевозчиков, который выиграет тендер на обслуживание транспортных потоков в городе. Конкурсы, по заявлениям чиновников, должны состояться осенью. По данным на апрель 2019 года, Смольный собирался разыграть 31 лот общей стоимостью около 10 млрд рублей. В каждом из лотов прописаны номера маршрутов, их трассы, количество автобусов малой или большой вместимости, километраж работы, а также прогноз пассажиропотока.

Для справки: в Петербурге сегодня работают 17 перевозчиков, при этом ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» (ПТК) и ООО «Питеравто» занимают около 60% рынка коммерческих автобусных перевозок в городе.

Утрясание параметров

Несмотря на то что типовой контракт Минтранса устанавливает ключевые аспекты взаимодействия между сторонами, основные параметры реформы закрепляются в приложениях к документу, которые каждый субъект Федерации может выставить самостоятельно. Это касается характеристик и оборудования транспортных средств — например, срока эксплуатации (по новым требованиям, автобус должен быть не старше двух лет на момент заключения контракта), бортовых систем, кондиционирования и отопления, услуги Wi-Fi и других (на усмотрение заказчика отдано более 20 требований). Вложения в новый подвижной состав — одно из самых капиталоемких для перевозчиков требований. Всего, по планам города, транспортные компании обновят 2352 машины, причем низкопольных и оснащенных кондиционером в салоне. Общие инвестиции в эти мероприятия — 21–25 млрд рублей. По оценке экспертов, стоимость одной машины составляет 12–15 млн рублей, однако петербургские компании могут «потянуть» закупку автобусов по 4–8 млн рублей — подобные машины делают ГАЗ, ЛиАЗ и СимАЗ.

По данным BG, в сентябре состоялось очередное совещание курирующего транспортную отрасль вице-губернатора Эдуарда Батанова с перевозчиками, обсуждался конкурс. Как говорят собеседники BG, власть и бизнес продолжают спорить о деталях реформы наземного общественного транспорта. Так до конца и не установлено, по какой процедуре будут разыграны контракты: конкурсом или аукционом. Неясно также, кто будет выступать заказчиком: комитет по транспорту или подконтрольное ему ГКУ «Организатор перевозок». Перевозчики выступают за проведение конкурса, так как вес ценового критерия там составляет 70%, остальное — требования по качеству и безопасности перевозок. Согласно 44-ФЗ, при конкурсе победителем становится участник, давший лучшее для заказчика предложение по условиям исполнения контракта, в аукционе же побеждает тот, кто предложил меньшую цену контракта. Главное отличие между рассматриваемыми способами — критерий выбора победителя: цена — в случае аукциона, лучшие условия в совокупности — в случае конкурса. Кроме того, победителя по конкурсу выбирает тендерная комиссия, а по аукциону — непосредственно заказчик.

Один из самых спорных моментов готовящейся реформы — оптимизация маршрутной сети. По планам правительства, к 2020 году она за счет минимизации дублирования маршрутов, когда маршрутка коммерческого перевозчика забирает пассажиров, следуя перед городским автобусом, сократится почти вдвое — до 362 маршрутов. Взамен этого там, где трассы перевозчиков совпадают, чиновники планируют нарастить количество городских автобусов и увеличить интервал их движения. В отдельно взятом районе это, например, маршрутка К-269, трасса которой, по мнению чиновников, почти идентична троллейбусу № 33: он после исключения маршрутки из сети будет ходить чаще. Представители администрации не скрывают, что такие действия приведут к увеличению пассажиропотока ГУПов («Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс»), которые перейдут на новую систему работы с 2025 года. «При этом дотации (ГУПам за перевозку пассажиров.— BG) уменьшатся, ведь количество пассажиров вырастет»,— заявлял в сентябре заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец.

Сейчас власть и бизнес договорились о переходе на «полное покрытие затрат» при осуществлении транспортной работы: эта конструкция предполагает, что коммерческий перевозчик не собирает деньги за проезд (то есть доходы от реализации билетов не остаются у организации), есть только плата за километр. Таким образом, ни водитель автобуса, ни перевозчик не заботится о фактическом пассажиропотоке на маршруте, ему заплатят за километр транспортной работы 147 рублей.

Доли будущего

С 2005 по 2015 год комитет по транспорту Петербурга самостоятельно проводил конкурсы на право обслуживания маршрутов. Чиновники определяли требования: отсутствие долгов по налогам, возраст подвижного состава, число ДТП и другие. Там, где старые контракты закончились, Смольный уже проводит торги по новым правилам. На рынок регулярных пассажирских перевозок, например, вышли компания «Пальмира» и «Транспортная областная компания». Ряд конкурсов выиграл городской «Пассажиравтотранс». Сколько еще новых игроков появится в Петербурге, чиновники оценить затрудняются. При этом перевозчики «старой гвардии» уверены, что в погоне за контрактом в условиях аукциона участники начнут демпинговать и выигрывать, но обслуживать договор не смогут. В таких случаях, считают в Смольном, конкурс будет разыгран заново, а за перевозку пассажиров в переходный период будут отвечать ГУПы.

Председатель Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев ожидает, что новая команда Смольного, пришедшая к руководству городом вместе со ставшим губернатором в сентябре Александром Бегловым, окажет поддержку крупным инвесторам, а именно частным автобусным перевозчикам, которые давно реализуют программы развития городского транспорта. «Компании уже вложили немалое количество средств, и подтверждение этому можно найти в имущественном фонде, который приобретался за многие годы, в десятках и сотнях гектаров земли, которые покупались под строительство транспортной инфраструктуры, в новом подвижном составе. С 2005 года в городе было закуплено и заменено около 12 тыс. машин»,— говорит господин Киселев.

Поскольку петербургские конкурсы еще не разыграны, эксперты не готовы давать прогнозы по изменению петербургского рынка пассажирских перевозок наземным транспортом. По словам господина Батанова, пропорции частных и государственных перевозчиков «не поменяются сильно».

Рынок частных перевозок Москвы близок к 14 млрд рублей, считали в мэрии города. Когда столица переходила на новые параметры работы с транспортными компаниями в 2015 году, власти разыграли 63 лота на обслуживание 211 маршрутов по новой модели пассажирских перевозок. Тогда победили восемь компаний: «Автолайн», Таксомоторный парк № 20, «Гепарт», «Альфа грант», «Рико», «Гортакси», «Автокарз» и «Транс-вей» — по оценкам представителя мэрии, занимавшие 70% рынка автоперевозок. «Альфа грант», как сообщали СМИ, может быть связана с сыном главы МВД Владимира Колокольцева Александром.

Яна Войцеховская