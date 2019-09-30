Независимость слилась в одну колонку

Лето на региональном топливном рынке выдалось жарким. Консолидация автозаправочных сетей Петербурга и Ленинградской области в руках вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний заставила насторожиться Федеральную антимонопольную службу, которая заявила, что проследит за доминирующим положением некоторых игроков. Как последние сделки отразятся на цене бензина, разбиралась корреспондент BG Яна Войцеховская.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу проведет мониторинг цен на заправках «Лукойла» и «Роснефти», так как совокупная доля этих компаний в общем числе АЗС города превысила 50% (26,5% у «Роснефти» и 23,6% у «Лукойла»), говорилось в сообщении ведомства, распространенного в августе. На середину месяца доля АЗС вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) составила 78,8% от общего числа автозаправок, хотя в 2018 году она держалась на уровне 52%. Таким образом влияние независимых операторов сократилось более чем на 26%.

Встроились в вертикаль

В начале лета 2019 года стало известно о покупке «Роснефтью» крупнейшего независимого оператора в регионе — «Петербургской топливной компании» (ПТК). Последняя принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, однако собеседники “Ъ” в отрасли также связывали компанию с интересами бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), который считается лидером тамбовской преступной группировки и находится в тюрьме. Суммарно ПТК управляла 142 АЗС в Петербурге, Ленинградской области, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и Карелии. Она также владела двумя нефтебазами — в Ручьях (Санкт-Петербург) и Чудово (Новгородская область). По некоторым данным, сумма сделки могла составить около 40 млрд рублей (подробнее см. “Ъ” от 06.06.2019).

По оценке аналитиков информационного агентства «Крединформ», проведенной в августе по просьбе BG, совокупная стоимость выставленных на продажу балансовых активов ПТК составила 8 млрд рублей. Однако рыночное положение, узнаваемость бренда в регионе и доходность сети автозаправочных станций компании утраивают эту сумму, считают в информационном агентстве. ПТК успешно работает на рынке более 20 лет, имеет богатую историю владельцев и ценится среди автомобилистов Северной столицы. «Это единственная сеть заправок, которая расположена в историческом центре Санкт-Петербурга»,— добавляет эксперт «Крединформ» Евгений Насиров. Доход от АЗС сети ПТК за 2018 год, по данным информационно-аналитической системы «Глобас», составил около 11 млрд рублей. Таким образом, стоимость сделки могла составить 22–24 млрд рублей, однако, учитывая резкое ухудшение финансовых показателей компании, падение платежеспособности, потерю финансовой устойчивости и эффективности за два последних года, обоснованной выглядит цена на уровне 20–22 млрд рублей, резюмируют аналитики.

В июле финская Neste объявила о продаже своего российского бизнеса «Татнефти». ВИНКу перейдет 75 АЗС и терминал в Санкт-Петербурге, а также право на использование бренда Neste в течение пяти лет. Эксперты считают, что сумма этой сделки могла составить от 5 до 18 млрд рублей (подробнее “Ъ” от 07.07.2019). По данным системы «Глобас», размер балансовых активов Neste — 5,6 млрд рублей. Однако финский бизнес, считают аналитики «Крединформ», намного рентабельнее бизнеса ПТК. Они полагают, что «Татнефть» заплатила 10–12 млрд рублей. «Перспектива быть третьей АЗС по охвату рынка удваивает стоимость сделки»,— поясняет Евгений Насиров.

Сдержанно выжаты

Компании официально не комментировали причины продажи бизнеса. Однако к сделке их могло подтолкнуть сложное положение независимых операторов на рынке. За 2018 год рост цен на бензин вдвое превысил инфляцию. На фоне этого независимые АЗС, которые вынуждены устанавливать более высокие цены, чем заправки крупных нефтяных компаний, начали терять клиентов.

В августе 2018 года президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин говорил “Ъ”, что из-за скачка цен на топливо от независимых АЗС в Санкт-Петербурге ушло до 40% потребителей, поскольку на заправках нефтяных компаний стоимость топлива была на 1,5–3,5 рубля ниже. В этом году разница в стоимости сократилась из-за решений правительства по стабилизации цен, признает господин Ашихмин. При этом Российский топливный союз в конце мая жаловался вице-премьеру Дмитрию Козаку, что рентабельность продаж топлива на АЗС снова становится отрицательной.

С господином Ашихминым согласен Евгений Насиров из «Крединформ»: на сегодняшний день, говорит он, существует договоренность между нефтяными компаниями и государством об искусственном сдерживании цен на топливо. «Крупным государственным компаниям, таким как "Роснефть", "Газпром", "Татнефть", проще субсидировать часть недополученных доходов с помощью правительства РФ, собственных средств, либо за счет доходов от других, более прибыльных видов деятельности. Частный топливный бизнес не обладает такими привилегиями, что ставит его в весьма затруднительное положение»,— подчеркивает господин Насиров.

По подсчетам агентства, снижение выручки ПТК при одновременном росте себестоимости уменьшило размер валовой прибыли за 2018 год почти на 17%. Это негативно сказалось на конечном финансовом результате компании: чистый убыток по итогам года составил 300 млн рублей. Аналогичная ситуация у Neste: чистая прибыль, по данным системы «Глобас», снизилась на 51% за последние три года, совокупные затраты возросли на 53%, более чем в три раза уменьшились все показатели рентабельности. «На фоне развивающийся негативной тенденции и было принято решение о продаже актива, постепенно теряющего экономическую привлекательность,— уверен господин Насиров.— Neste всегда выступала за рыночную политику, для них те решения, которые принимались правительством РФ, были шоковыми».

«Как можно в рыночной экономике сказать "стоп" и выстроить всех в один ряд?» — заявлял ранее “Ъ” господин Ашихмин. По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, на топливном рынке северо-запада работают «Лукойл» (20%), «Роснефть» (с приобретением ПТК нарастила долю с 8% до 23%), «Газпромнефть» (11%), «Татнефть» (с покупкой Neste нарастила долю с 2% до 11%), «Киришиавтосервис» (9%), Shell (7%), «Линос» (5%), «Фаэтон» (4%) и другие (доля менее 3%).

Ценовой рэкет

«Столь значительная доля — более 70% рынка топлива в регионе контролируют ВИНКи — позволяет диктовать условия и влиять на ценовую политику»,— убежден Евгений Насиров. Он считает, что правительство и ВИНК продолжат соблюдать негласные договоренности по сдерживанию цен на бензин в пределах инфляции, ожидая роста в 4,5–5% в год.

Финансовое состояние частных топливных компаний продолжит ухудшаться ввиду отсутствия официальной договоренности по сдерживанию цен и субсидий. В связи с этим эксперт предрекает дальнейшую национализацию топливных компаний.

«Роснефть», как в случае с другими приобретенными АЗС (ТНК и ВР), будет ребрендировать заправки ПТК, считает господин Насиров. Компания стремится усиливать свои позиции на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов, при этом важно иметь единый узнаваемый бренд. Общая стоимость ребрендинга может составить около 1–2 млрд рублей, включая парк бензовозов и две нефтебазы. В самой «Роснефти» на запрос BG не ответили.

Стоимость замены фирменной символики для одной АЗС оценивается в 4 млн рублей. «На станциях "Роснефти" гибкая система скидок и выгодных предложений, компания активно занимается развитием кафе при АЗС. Замена положительно скажется на потребителях,— говорит господин Насиров.— Однако смена владельцев АЗС Neste окажет существенное влияние на выбор потребителя. Прогнозируется снижение розничных цен на бензин и сопутствующие товары».

Собеседники BG — оптовые и частные клиенты Neste — сожалеют об уходе компании с российского рынка, отмечая, что качество ее услуг было заметно выше доступного у конкурентов (иногда даже у Shell) и явно превосходит тот сервис, который предлагает «Татнефть».