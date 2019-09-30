Комплекс спортивной неполноценности

В 2023 году Петербург примет чемпионат мира по хоккею. Матчи пройдут как в существующем Ледовом дворце, так и на новой арене, которую намерен построить ХК СКА. Под эти цели клуб рассматривает территорию СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина. Многие градозащитники считают здание памятником архитектуры и выступают против его сноса. BG рассказывает о вехах проекта и приводит мнение жителей города, которым после чемпионата достанется вид на СКК.

Смольный констатирует, что масштаб чемпионата мира по хоккею потребует «реконструкции и приспособления» спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Хотя городская администрация официально до сих пор не объявила, что хочет получить от инвестора — ХК СКА: снос существующего здания и новое строительство или реконструкцию комплекса. Глава комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев в конце августа заявил, что градостроительный совет «в принципе» согласился с возможностью сноса здания и строительством нового на этом месте, «но архитектура нового должна быть петербургской».

Последний раз градсовет рассматривал проект реконструкции СКК на заседании 7 декабря 2018 года. После этого, по словам господина Григорьева, наступила тишина. Согласно последнему протоколу заседания, 14 участников градостроительного совета поддержали возможность реконструкции объекта, 13 — проголосовали против. Почти единогласно они ратуют за доработку архитектурно-градостроительного облика нового здания. За 2019 год совет не возвращался к рассмотрению эскизных предложений реконструкции спортивного комплекса, хотя они должны быть повторно представлены в ведомство.

В комитете по инвестициям Петербурга заявили, что завершают разработку конкурсной документации по проекту реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Хотя еще в апреле глава комитета Роман Голованов сообщал “Ъ”, что документы готовы и проходят согласование в правительстве Петербурга, а конкурс планируется объявить в мае. Потом сроки сдвинулись на июнь, затем — на июль. В последнее время на вопросы журналистов в Смольном отвечают, что продолжают работать над условиями конкурса.

Идейная неразбериха

Инвестиционное соглашение о реконструкции СКК экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент ХК СКА Геннадий Тимченко подписали на ПМЭФ-2018. В нем оговаривались плановые сроки концессии — 60 лет. Концепцию развития комплекса по заказу хоккейного клуба подготовило ООО «Лайфкволити Эволюшн» архитектора Андрея Литвинова, лично представившего ее на градостроительном совете Петербурга в декабре 2018 года. Во время спортивных мероприятий арена сможет вместить 21,5 тыс. человек, 23 тыс.— на культурно-массовых, говорилось в докладе архитектора. Предельная вместимость Ледового дворца, нынешней домашней для клуба арены, примерно вдвое меньше. Увеличение наполняемости, по словам господина Литвинова, позволит удешевить билеты для зрителей за счет большего их потока. Кроме того, ряд мировых знаменитостей, таких как Eagles, Adele, Bоn Jovi и Pink, не рассматривают участие в концертах на аренах с вместимостью менее 20 тыс. посетителей, говорилось в презентации проекта.

Инвестиции в реконструкцию СКК оценивались в 20 млрд рублей. Смольный предложил возможность выплаты капитального гранта в половину этой стоимости, который должен послужить гарантией того, что инвестор не будет застраивать территорию рядом с СКК жильем в целях окупаемости работ. Хотя в концепции «Лайфкволити Эволюшн» предполагалось, что под застройку отдадут 186,5 тыс. кв. м при площади, необходимой для здания СКК, в размере 86 тыс. кв. м.

По словам Андрея Литвинова, с 2019 года он не занимается проектом реконструкции комплекса, а разработку новой концепции ведет некий московский проектный институт, названия которого он не уточняет. В ХК СКА на запрос BG не ответили, как и в компании Synergia Capital, которая занималась разработкой финансовой модели для хоккейного клуба. В ней сообщили, что смогут дать ответ после того, как Смольный опубликует конкурсную документацию.

Ролик, иллюстрирующий новый проект реконструкции, транслировался на ПМЭФ-2019. Хотя официально новую концепцию общественности не представляли. На видео вокруг СКК появляется сквер, стадион, фестивальная, молодежная и детская зоны, а также наземный паркинг на 1,5 тыс. мест. Внешний вид основного здания повторяет облик нынешнего СКК — с колоннами по всей окружности комплекса. «Вы видите по презентации на стенде ПМЭФ, что он (СКК.— BG) будет, мягко говоря, очень похож на нынешний комплекс»,— завил тогда вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. «Снос — это экономически более оправданная позиция»,— объяснял он.

«Все уже построено до нас»

Вопрос изменения облика СКК «Петербургский» вызывает большой резонанс у общественности: ни один из членов градостроительного совета публично не поддержал проект по его реконструкции, предложенный ХК СКА и ООО «Лайфкволити Эволюшн», а эксперты призывали сохранить здание комплекса как пример советской архитектуры. Новая концепция официально не была представлена, а в Смольном продолжают утверждать, что работают над условиями конкурса.

Заместитель председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Александр Кононов в ходе интервью, опубликованного “Ъ” в июне 2019 года, заметил, что не понимает тезиса «Город должен развиваться». «Он никому ничего не должен. Город развивается, кто бы что ни говорил. Но важно не терять того, что стало вечными ценностями для этого города,— пояснял господин Кононов.— Исторический центр — это 10% Петербурга, именно им он интересен всему миру. Не спальными районами, не ЗСД. Это тот стратегический капитал, который и для нынешнего, и для следующего поколения является абсолютной гарантией того, что этот город будет экономически привлекателен, финансово привлекателен, сюда всегда будут приезжать туристы».

Спорткомплекс — знаковый объект, который можно включить в первую десятку послевоенных общественных зданий советской эпохи, подчеркивал градозащитник. В марте ВООПИК совместно с Санкт-Петербургским Союзом архитекторов направил в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заявление о включении здания СКК в реестр объектов культурного наследия. В случае признания комплекса памятником его снос был бы невозможен.

Однако КГИОП отказался включить СКК «Петербургский» в реестр объектов культурного наследия, обосновав свою позицию тем, что с момента возведения спортивного сооружения еще не прошло положенных 40 лет и к вопросу признания СКК памятником можно будет вернуться не ранее 2020 года.

СКК был спроектирован как многофункциональный комплекс-трансформер для концертов и разных видов спорта, в том числе и для хоккея, в здание конструктивно заложен огромный потенциал, с которым можно работать, отмечает Антон Жирнов из общества «Петербург глазами инженера». По его мнению, комплекс ничем не уступает знаменитому «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, где проходит по 300 мероприятий в год. «Все уже построено до нас, нам только необходимо это усовершенствовать, а не страдать гигантоманией»,— говорит он.

Господин Жирнов признает, что СКК не выдерживает конкуренции с другими аренами города: большой спорт отсюда давно ушел, благоустройство вокруг арены остается на уровне конца 70-х годов прошлого века. «Понятно, что нужно "оживить" это место, но неужели необходимо все сносить? Нет ничего страшного в открытии самой большой ледовой арены, но почему именно здесь? — говорит он.— То, что предлагают руководители ХК СКА, перечеркивает архитектуру привычного горожанам места с культурологической составляющей. Стало обидно, ведь многие из нас еще помнят концерты "Кино", ДДТ, "Алисы" и матчи "Зенита"».

Срез мнений

BG провел собственный опрос среди знакомых петербуржцев. В исследовании приняли участие 108 человек. Респондентам было предложено выбрать один из двух вариантов: «я считаю, что здание СКК надо сохранить, реконструируя только внутренности» или «я считаю, что можно снести здание СКК и построить новый комплекс». Вариант «другое» намеренно не предлагался, чтобы получить наглядную картину мнений, однако в разделе «комментарии» была возможность объяснить свою позицию.

По результатам исследования 35,2% выступают за снос СКК, за сохранение здания — 64,8%. Около трети участников прокомментировали свой выбор.

Часть из них отрицает исторический вес СКК: не все из прошлого одинаково ценно и требует сохранения. «Здание устарело, в старой архитектуре не создать новых прогрессивных пространств мирового класса,— утверждает участник исследования.— На первом месте качество звука и удобство просмотра, а не внешний облик».

По мнению других, в случае невозможности реконструировать комплекс хоккейному клубу следует искать точку под новое строительство. «Сколько можно вкладывать деньги в объекты для одноразового пользования к крупным международным мероприятиям? — вопрошают они.— У СКА и "Газпрома" достаточно денег, чтобы построить новую арену на новом месте вместо того, чтобы уничтожать СКК».

«Памятник — это не только "ценный мех", но признак времени: его материалы, его конструктивные приемы, его планировочные решения. Мы не можем повторить ни шрифты, ни материалы, ни размеры в точности,— говорит собеседник издания.— СКК является архитектурной доминантой района и несет визуальную и психологическую ценность для его жителей. Снести его — превратить район в классический спальник».

Для некоторых петербуржцев именно привязка ко времени служит негативной характеристикой комплекса. «Для меня, как родившегося и выросшего в Ленинграде, СКК — символ социализма и коммунизма, и никаких трепетных чувств я к нему не испытываю»,— объясняет один из респондентов. «Это история и это памятник,— аргументирует другой.— Надо привести его в порядок и заменить технику внутри на современную, а деньги отдать на поиски новых хоккейных талантов».

Яна Войцеховская