Армейцы взяли «Урал»

Футбольный клуб «Урал» дома сегодня с разгромным счетом 0:3 проиграл московскому ЦСКА, который теперь возглавил российскую премьер-лигу. На следующей неделе «Урал» в Екатеринбурге примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Перед игрой ставки на победу ЦСКА у букмекеров принимались с коэффициентом 1,5. На выигрыш «Урала» можно было поставить с коэффициентом 14. Матч проходил в рамках 11 тура чемпионата России.

Несмотря на то, что в 9-ом туре екатеринбуржцы одолели в гостях московский «Спартак» (0:1), а в 10-ом туре разошлись миром с тульским «Арсеналом» (1:1). После первой трети чемпионата «Урал» занимал шестую позицию в турнирной таблице (14 очков), а ЦСКА — четвертую (22 очка).

Против «Урала» была и статистика игр с ЦСКА: две победы при 11 поражениях. В прошлом сезоне екатеринбуржцы дважды проиграли москвичам, причем в гостях с разгромным счетом 4:0.

Армейцев сегодня приехала поддержать многочисленная торсида болельщиков, которая превышала группы поддержки хозяев поля. Они скандировали: «Мы приехали, чтобы победить».

В первые десять минут матча футболисты «Урала» сумели захватить инициативу, проведя несколько опасных атак. Но уже на 17-ой минуте гости открыли счет. После розыгрыша углового Никола Влашич навесил на Хердура Магнуссона, который вколотил мяч под перекладину. Вратарь екатеринбуржцев Олег Баклов не сумел его отбить.

На 21-ой минуте футболисты «Урала» провели контратаку, но экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев выбежал за пределы штрафной и выбил мяч головой, опередив Отмана Эль Кабира. А к середине тайма обозначилось преимущество армейцев по владению мячом: 66% на 34%. На 38-ой минуте Николай Димитров опасно навесил в штрафную ЦСКА, но Акинфеев опередил Владимира Ильина и завладел мячом.

С первых минут второго тайма главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов выпустил на поле Эрика Бикфалви, который заменил нападающего Андрея Панюкова. Вновь уральцы провели несколько опасных атак, но армейцы успешно защищались. А на 57-ой минуте москвичи удвоили преимущество. После атаки по правому флангу защитник сборной России Марио Фернандес вошел в штрафную и отпасовал по центру на исландского полузащитника Арнора Сигурдссона, который в касание пробил в верхний угол ворот. 0:2.

Спустя еще 10 минут Яка Бийол, после навеса Ивана Облякова, ударом головой перебросил мяч над вышедшим далеко от ворот Олегом Бакловым. 0:3.

На 75-ой минуте, после того как футболист ЦСКА Федор Чалов попал мячом в руку Романа Емельянова, судья назначил пенальти в ворота хозяев. Но в этот раз вратарь Урала Олег Баклов спас хозяев поля, отбив мяч все того же Чалова, пробившего низом.

На 81-ой минуте уральцы могли отквитать один гол, но удар почти с центра штрафной Юрия Бавина сумел отразить Игорь Акинфеев.

За матч футболисты ЦСКА нанесли 13 ударов по воротам, а уральцы – только 9 ударов. При этом армейцы владели мячом 61% игрового времени.

По итогам игры ЦСКА возглавил РПЛ, набрав 25 очков. «Урал» пока остался на 6-ой строчке, но его уже в этом туре могут потеснить сразу четыре клуба. В следующем туре екатеринбуржцы сыграют дома 6 октября с санкт-петербургским «Зенитом».

Алексей Охлопков