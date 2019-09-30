«Красные» не смогли отбить Сочи у немцев

Льюис Хэмилтон стал еще на шаг ближе к завоеванию шестого чемпионского титула. Лидер Mercedes вновь, уже в четвертый раз в карьере, стал победителем Гран-при России. Впрочем, ключевым фигурантом сочинской гонки, пусть невольно, стал все же не он, а Себастьян Феттель. Он так удачно «сломался», что в один миг превратил почти выигранный Ferrari этап в безнадежный. Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал 12-м.

Гран-при России впервые был проведен в 2014 году, но, несмотря на детский возраст, одной традицией уже обзавелся. Суть ее в том, что при любых обстоятельствах в Сочи выигрывает кто-то из гонщиков Mercedes. В предыдущие годы трижды победы доставались Льюису Хэмилтону. Еще по одному разу выиграли Нико Росберг и Валттери Боттас. Однако в этом сезоне все индикаторы свидетельствовали о том, что гегемонии Mercedes будет положен конец.

«Серебряные стрелы» были убийственно эффективны до летнего перерыва в чемпионате. Но после него ситуация переменилась. И уже Ferrari, ранее огорчавшая своих болельщиков, заставляла соперников задаваться вопросом: как Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру (за ними остались три последние гонки) удается ехать так быстро? По требованию команд силовую установку, используемую «Скудерией», даже подвергли проверке. Но ничего противоречащего правилам она не выявила. Так что Хэмилтону и Боттасу оставалось мириться с тем, что самые быстрые машины уже не у них.

Вот и в Сочи Хэмилтон, как ни старался, не сумел подняться в квалификации выше второго места (первое, в четвертый раз подряд, чего в Ferrari не было со времен Михаэля Шумахера, досталось Леклеру). Но и его он лишился после старта, когда Леклер и стоявший на третьем месте Феттель, как выяснилось вскоре, по предварительной договоренности совершили рокировку. Рискованный, но не лишенный смысла шаг, открывавший «Скудерии» путь к «дублю». Путь, если судить по тому, как «красные» ровно шли по трассе, не самый сложный.

Однако фортуна рассудила иначе. Она, подтверждая свой непростой характер, демонстративно отвернулась и от Феттеля, и от Ferrari.

Первому, что уж говорить, досталось по заслугам. Он ведь обещал, об этом говорил Леклер, вернуть последнему первое место после того, как завершится операция по выдавливанию Хэмилтона. Обещал, но не сделал, решив, что ему победа нужнее. Но сразу же после пит-стопа у Ferrari немца отказал один из электрических элементов гибридной силовой установки. От расстройства он даже закричал: «Верните чертовы V12!» Но его, конечно, никто не послушает.

Стюарды гонки объявили режим виртуального pace-car, и так вышло, что несчастье Феттеля подарило Хэмилтону так называемый бесплатный пит-стоп. Ведь под желтыми флагами Леклер просто не мог ехать так же быстро, как в боевом режиме, а потому опередить Хэмилтона не сумел. Он пошел было ва-банк — снова заехал в боксы после того, как на трассе появилась уже реальная машина безопасности (в стену врезался Джордж Рассел из Williams), пожертвовав вторым местом, но зато получив чуть более свежую резину,— и вернулся вплотную за Хэмилтоном и Боттасом. Но ставка не сработала. Как ни старался Леклер, а создать реальные проблемы Боттасу, надежно прикрывавшему лидера Mercedes, не сумел. А ближе к концу гонки монегаск смирился с тем, что почти выигранная гонка превратилась в очередную упущенную возможность. Об упущенных возможностях мог рассуждать и Даниил Квят, стартовавший из-за смены элемента силовой установки с последнего ряда и совсем немного не дотянувший до очковой зоны — 12-е место.

А в Mercedes радовались. Тому, что прервали серию побед Ferrari, что снова стали лучшими в Сочи, и тому, что Хэмилтон побил рекорд Шумахера, пусть не самый значимый.

Британец теперь может похвастать тем, что лидировал в 143 Гран-при. И это на один больше, чем у легендарного немецкого гонщика. А еще наверняка радовались тому, что Хэмилтон практически вплотную приблизился к шестому чемпионству. Сам-то он уверял, что об этом вообще не думает, что просто идет от гонки к гонке, но кто ж ему поверит. Ведь теперь Боттас, ближайший преследователь Хэмилтона, отстает от него на 73 очка. Отрыв от Леклера достиг 107 очков. От Ферстаппена — 110. С учетом того, что до конца чемпионата осталось всего пять гонок, только совершенно невообразимое стечение обстоятельств может помешать Хэмилтону снова стать чемпионом.

Александр Петров