В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца. Первые участки открылись в 06:00 по местному времени (07:00 мск).
Согласно опросу австрийского исследовательского института OGM, который был проведен 16–23 сентября, голоса избирателей перед выборами распределились следующим образом:
Напомним, что бывший канцлер Австрии Себастьян Курц намерен вернуться на свой пост.
Подробнее о планах экс-канцлера — в материале “Ъ” «Себастьян Курц ушел не прощаясь».
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