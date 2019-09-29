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В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца. Первые участки открылись в 06:00 по местному времени (07:00 мск).

Согласно опросу австрийского исследовательского института OGM, который был проведен 16–23 сентября, голоса избирателей перед выборами распределились следующим образом:

  • Австрийская народная партия — 34% (партия экс-канцлера Себастьяна Курца);
  • Социал-демократическая партия Австрии — 22%;
  • Австрийская партия свободы —20%;
  • «Зеленые»— 12%;
  • NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») — 8%.
  • Jetzt («Сейчас») — 2%;
  • Другие — 2%.

Напомним, что бывший канцлер Австрии Себастьян Курц намерен вернуться на свой пост.

Подробнее о планах экс-канцлера — в материале “Ъ” «Себастьян Курц ушел не прощаясь».

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