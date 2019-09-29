«Молот-Прикамье» начал трехматчевую домашнюю серию с поражения

В рамках чемпионата ВХЛ пермская команда с минимальным счетом 0-1 уступила «Динамо» Тверь. Клубы занимали соседние места в турнирной таблице. Однако единственная шайба, пропущенная в начале третьего периода «Молотом» позволила гостям улучшить свое положение. Хозяева наоборот опустились вниз и оказались среди команд третьей десятки.

«Сейчас можно хоть на что ссылаться. И на то, что мы четыре дня назад на другом конце света играли — в Красноярске; и на календарь, который не совсем одинаков. Но это все оправдания. А оправдания — удел слабых. Мы же проиграли, потому что не забиваем»,— отметил на пресс-конференции главный тренер «Молота-Прикамье» Олег Девятков.— Моментов создали достаточно, чтобы решить исход матча. Было три выхода "в ноль" — мы их не реализовали.