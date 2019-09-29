«Известия»: Орешкин предложил выделить на экспорт услуг 245 млрд руб. до 2024 года

Министр экономики Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову с предложением выделить на экспорт услуг 244,9 млрд руб. до 2024 года, сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма. Это в 42 раза больше той суммы, которая предусмотрена сейчас, отмечает издание.

Деньги пойдут на поддержку производства аудиовизуальной продукции (фильмов) в России иностранными кинокомпаниями, адаптацию результатов интеллектуального труда россиян к требованиям внешних рынков, а также на программу субсидирования ставок по экспортным кредитам. Помимо этого, господин Орешкин предложил выделить дополнительные средства на развитие туризма.

В письме господин Орешкин отмечает, что распределение денег внутри нацпроекта по международной кооперации, по его мнению, несправедливо. Часть мероприятий были включены в проект только в июне этого года, и на них не заложили финансирование. По этой причине есть риск не выполнить указ президента России Владимира Путина. Как говорил ранее глава государства, экспорт услуг должен достичь $100 млрд к 2024 году.

Конкретных предложений по перераспределению средств господин Орешкин не привел, сообщили в пресс-службе Минэкономики. Там также уточнили, что Антон Силуанов еще не ответил на письмо министра экономики.

По мнению ведомства, экспорт услуг выгоднее, чем продажа готовых товаров за границу с точки зрения добавленной стоимости. Кроме того, для него нет естественных экономических барьеров, а также физических ограничений по производству и потреблению. При этом в сфере услуг выше налоги: в сфере информации и связи они составляют 16,5%, в сфере производства машин и оборудования — 8,1%.