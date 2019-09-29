29 сентября, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

СМИ: паром с 55 пассажирами пропал у берегов Йемена

Паром, на борту которого находятся 55 человек, пропал с радаров после выхода из порта в йеменской провинции Эль-Махра, сообщает агентство «Синхуа» со ссылкой на заявление йеменского агентства Saba. Паром вышел из порта еще в среду, но не дошел до пункта назначения на острове Сокотра.

По словам представителей местных властей, информацию о пропавшем пароме уже передали коалиции во главе с Саудовской Аравией, которые в целях усиления безопасности и борьбы с контрабандой присутствуют в восточных провинциях Йемена. Начата поисково-спасательная операция.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя