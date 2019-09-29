По делу о взятке на Рыбинском заводе приборостроения арестованы два человека

Ярославский гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал руководящего сотрудника АО «Рыбинский завод приборостроения» (РЗП, входит в концерн радиостроения «Вега») и представителя организации, контролирующей качество поставляемой продукции. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе следственного управления СКР по Ярославской области, они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемые в 2017 году вступили в сговор на получение взятки от генерального директора предприятия (СУ СКР не уточняет название компании) за содействие в заключении договора с РЗП на поставку комплектующих, а также за отсутствие претензий к качеству продукции и общее покровительство и попустительство. Подозреваемых задержали с поличным при получении очередного транша. В СУ СКР отмечают, что подозреваемые задержаны «во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Ярославской области на основании материалов, реализованных ими в ходе оперативного эксперимента». Сумма взятки и имена подозреваемых не раскрываются. Следствие решает вопрос о мере пресечения в отношении взяткодателя.

РЗП основан в 1951 году и производит радиоэлектронную аппаратуру для авиации, телеметрические системы сбора и обработки информации движущихся объектов и другую продукцию. С 2004 года входит в концерн «Вега», которому, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит 67,72% акций в предприятии. Другим собственником (32,27% акций) является «Ростех».

Александр Тихонов, Ярославль