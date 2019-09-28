Корабль ВМС Франции перехватил в Индийском океане судно с 2,5 т гашиша

Французский фрегат Nivose, патрулировавший в Индийском океане, задержал 25 сентября судно, на котором находились 2,5 т гашиша. Он был упакован в 132 тюка по 19 кг, сообщает BFM TV.
На судно обратил внимание вертолет Panther с корабля ВМС. После попыток связаться по радио, команда судна не ответила и стала совершать «подозрительные изменения курса». «Лодка была без флага»,— сообщили французские военные.
Патрулирование осуществлялось в рамках усилий нескольких стран, борющихся с незаконными морскими перевозками. Одной из их целей может быть поддержка международного терроризма.
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