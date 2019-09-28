На продажу выставлена сеть кофеен Coffeeshop

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже сети кофеен Coffeeshop, открытой в Перми восемь лет назад. Стоимость актива не указана.

Согласно объявлению, сеть приносит прибыль около 7 млн руб. в год. Продукция поставляется из Австрии. Сеть объединяет четыре кофейни по адресам: ул. Ленина, 65, ул. Спешилова, 102 (ТРК «СпешиLove»), ул. Революции, 13 (ТРК «Семья»), ул. Швецова, 41.

Собственник указал, что продает бизнес в связи с переездом. Напомним, сеть Coffeeshop развивается в России по франшизе.