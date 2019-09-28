Александр Флегинский не смог расторгнуть договор аренды с «Синема Парк»

Арбитражный суд Москвы 23 сентября огласил резолютивную часть решения по иску Александра Флегинского к АО «Синема Парк» и отказал пермскому бизнесмену в удовлетворении требований. Господин Флегинский сообщил, что примет решение об обжаловании после изучения мотивировочного документа.

Напомним, бизнесмен требовал расторгнуть договор аренды части помещений в ТЦ «Колизей Cinema» на ул. Куйбышева, 16, так как считал, что арендатор управляет кинотеатрами неэффективно. Господин Флегинский уточнял, что если ему удастся расторгнуть договоры аренды, то он может вернуться к кинобизнесу, самостоятельно организовав показ фильмов в принадлежащих ему кинозалах.

Еще в 2016 году сеть кинотеатров «Синемапарк» объявила о покупке у Александра Флегинского сети кинотеатров Very Velly, которая управляла тремя многозальными кинокомплексами в Перми (ТРК «Колизей Cinema» и «Кристалл IMAX») и Ижевске. Всего сеть Very Velly насчитывала около 20 кинозалов включая IMAX. В сделку вошел операционный бизнес вместе с проданным брендом. Сами помещения предприниматель сдал в аренду столичной сети на 15 лет.