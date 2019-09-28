Сбербанк пытается обанкротить членов совета директоров «Новых фитинговых технологий»

ПАО «Сбербанк России» подало в Арбитражный суд Пермского края иск о признании банкротами Михаила Пинаева, Алексея и Вячеслава Гавриловых, а также Даяны Пинаевой. Дата рассмотрения исков еще не назначена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Михаил Пинаев и Алексей Гаврилов являются членами совета директоров АО «Новые фитинговые технологии» (НФТ), а Вячеслав Гаврилов — бывшим гендиректором. Должность Даяны Пинаевой не обозначена, но она, судя по отчеству, является дочерью Михаила Пинаева.

Источник в Сбербанке сообщил “Ъ-Прикамье”, что НФТ имеют просрочку по кредиту. В суд кредитное учреждение подало, потому что к предприятию начали обращаться другие кредиторы. «Мы, как крупнейшие кредиторы, не можем допустить, чтобы этот процесс шел мимо нас»,— пояснил источник.

Напомним, ранее Сбербанк подал иск к АО «Новые фитинговые технологии» о признании последнего банкротом. Сумма долга не разглашается, однако из открытых источников известно, что Сбербанк в 2016 году открыл компании кредит с лимитом в 2,2 млрд руб.

Завод компании «Новые фитинговые технологии» в Чайковском был введен в эксплуатацию летом 2017 года в рамках реализуемого на территории Пермского края инвестиционного проекта «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов». Основная задача проекта — удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила около 4,4 млрд руб.