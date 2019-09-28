Минспорта продолжило тяжбу с подрядчиком манежа «Пермь Великая»

Министерство спорта Пермского края обратилось в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой на решение регионального суда. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, Семнадцатый апелляционный арбитражный суд 19 августа оставил без изменений решение арбитража Пермского края, ранее взыскавшего с краевого минспорта задолженность перед подрядчиком манежа «Пермь Великая» ООО «ЭлинАльфа» почти в 300 млн руб. Еще в апреле суд постановил взыскать с минспорта 254,5 млн руб. основного долга, а также пени — 47,6 млн руб. и возмещение судебных расходов по оплате госпошлины (198,5 тыс. руб.). В удовлетворении встречного иска от краевого минспорта о взыскании с ООО «ЭлинАльфа» неосновательного обогащения в размере 168,9 млн руб. было отказано. Подрядчик обратился в краевой арбитраж в конце 2017 года. По версии «ЭлинАльфа», выполненные работы не оплачивались министерством с августа 2016 года. В краевом министерстве спорта требования «ЭлинАльфа» не признавали. По версии ведомства, подрядчик без согласования с заказчиком и застройщиком внес изменения в проектную документацию.