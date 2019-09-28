Продолжаем обзор самых интересных моноконцептов среди новых московских баров. Сегодня поговорим о новом формате бара Veladora, точнее, о его самом дальнем зале под названием Cantina.

В этом сезоне зал Cantina превратился в мескальную, в то время как изначально Veladora была и остается главной в Москве по текиле. Ну а там, где текила, там и мескаль, в поисках которого команда бара, во главе с Виталием Бганцовым, исколесила юг Мексики. Сейчас в кантине представлено семь видов мескаля различных терруаров и крепости, а к ним в дополнение предлагается новое меню a la carte, и это тоже существенное нововведение, ведь раньше в Veladora cantina действовали только сеты и только по предварительному бронированию.

Всего готовят девять блюд, все в авторской версии шефов Вадима Сарапа и Юлии Кирдоды, причем из самых аутентичных мексиканских продуктов. Например, мороженое тут готовят из латиноамериканской травы полео, похожей на мяту, и белого шоколада. Есть также два вида моле: классическое черное и морковное, ягненок барбакоа с двумя видами сальсы и тортильей, томатная вода с чепиче и грейпфрутом. Как и «Апероль бар», о котором я уже рассказывала, кантина Veladora c ее новой линейкой мескаля относится к местам с очень мощной атмосферой. Мистический ореол тут витает в воздухе и имеет настолько повышенную концентрацию, что его можно пить глотками как самый дорогой мескаль Tepeztate и практически с тем же эффектом.