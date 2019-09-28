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Из Петербурга в Иматру впервые отправилась «Ласточка»

Утром из Петербурга в финскую Иматру впервые отправилась электричка «Ласточка». Поезд прошел по недавно реконструированной железнодорожной ветке Выборг – Светогорск.

Данная поездка является тестовой. Пассажирами поезда стали представители РЖД и финской стороны.

Ранее сообщалось, что за время нахождения поезда в пути специалисты выявят проблемные вопросы инфраструктуры для запуска подобных поездов в будущем. Кроме того, в Иматре состоится совещание. Время в пути поезда в одну сторону составило около трех часов.

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