Выгодные предложения Volkswagen

Только до конца сентября выгодные предложения на всю линейку внедорожников Volkswagen: Tiguan, Teramont и Touareg.

- Выгодные условия кредитования на весь модельный ряд внедорожников Volkswagen

- Преимущество до 300 000 руб на приобретение Volkswagen Tiguan Offroad по программе trade-in

- Преимущество до 450 000 на приобретение Volkswagen Teramont с двигателем 280 л.с. по программе trade-in

- Преимущество до 400 000 рублей на Volkswagen Touareg Status по программе trade-in

Подробности по ссылке:

Для моделей Tiguan, Teramont и Touareg Volkswagen предлагает выгодные условия по кредиту по программе «Volkswagen Гарант». До конца сентября данные модели можно приобрести в кредит от 6,9% 1,2 при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля.

Для тех, кто хотел бы обменять свой старый автомобиль, мы подготовили специальные предложения по обмену.

Только до конца сентября при обмене старого автомобиля по программе trade-in вы получите выгоду до 300 000 рублей 3 на приобретение Volkswagen Tiguan в комплектации Offroad. Эта спец. версия оснащена всеми функциями, которые необходимы для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно на дороге. Это адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go, система мониторинга слепых зон Side Assist`, включая систему Rear Traffic Alert, а также парковочный автопилот с датчиками парковки.

Большому внедорожнику – большое преимущество. Теперь Volkswagen Teramont с двигателем 280 л.с. становится еще доступнее за счет преимущества до 450 000 рублей 4 при покупке по программе trade-in. Этот автомобиль подарит вам ощущение комфорта и безопасности. Благодаря трехрядной конфигурации сидений, в автомобиле достаточно места для семи взрослых, а сложив задние ряды кресел, можно увеличить объем багажника с 583 л. до 2741 л. Множество систем и ассистентов управления, призванных предотвращать неприятные инциденты на дороге, позволяют вам быть уверенными в том, что самое ценное — вы и ваши близкие — находится под надежной защитой при любых погодных и дорожных условиях.

Самое выгодное мы припасли напоследок. Только до конца сентября при покупке по программе trade-in Volkswagen Touareg в комплектации Status вы получаете выгоду до 400 000 рублей 5 . Touareg – это идеальное сочетание неповторимого дизайна и высоких технологий. Благодаря функции открывания багажника Easy Open вам достаточно сделать легкое движение новой под задним бампером, чтобы открыть багажник в случае, если у вас заняты руки. Для каждого комфортная температура – своя, именно поэтому вы можете приобрести автомобиль как с двух-, так и с четырехзонным контролем температуры. Обилие систем и ассистентов управления позволяют вам чувствовать максимальный комфорт и безопасность в любой дорожной ситуации. А необычная интерьерная подсветка создает в салоне особую атмосферу.

Отдел продаж:

Медведь АТЦ, ул. Копылова, 57, тел. 246-05-65

Медведь-Запад, ул. 9 Мая, 72, тел. 222-1-77

1 Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Tiguan по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб.

Процентная ставка (в % годовых) при сроке 12 мес. – 6,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 8,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес - 9,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 11,9%.

Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%.

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.09.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

2 Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Teramont, Touareg по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке 12 мес – 6,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 10,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) при предоставлении полного пакета или двух документов и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес - 9,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 13,9% . Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.09.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

3 Выгода достигается при покупке автомобиля Volkswagen Tiguan в комплектации Offroad по программе trade-in и предоставлении Дилером специальной цены.

4 Преимущество достигается при покупке автомобиля Teramont с двигателем VR6 FSI 280 л.с. по программе trade-in и за счет предоставления Дилером специальной цены.

5 Преимущество достигается при покупке автомобиля Volkswagen Touareg в комплектации Status по программе trade-in и предоставлении Дилером специальной цены на ограниченную партию автомобилей.

Все указанные преимущества действуют до 30.09.2019 г.