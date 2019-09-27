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В отеле «Арарат Парк Хаятт Москва» стартуют воскресные бранчи

Начиная с 6 октября и до конца апреля, каждое воскресенье в ресторане «Парк» отеля «Арарат Парк Хаятт Москва» будут доступны традиционные воскресные бранчи. К новому сезону шеф-повар Даниэле Джаллуизи разработал специальное меню. В дополнение к нему по-прежнему будут сервироваться классические блюда французской, итальянской, средиземноморской, японской, армянской и русской кухонь. Десертный стол с горячими блинами, фирменными тортами и пирогами от шеф-кондитера Гордона Галеа порадует любителей изысканного сладкого. Маленьких гостей ждет отдельная буфетная линия и игровая комната с аниматорами.

Бранчи будут проходить с 13 до 17:00 часов.

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