Российские стартапы теряют привлекательность

Инвесторы теряют интерес к российским стартапам. Число публичных сделок на российском венчурном рынке сократилось на треть. Так, по подсчетам издания INC, общая сумма инвестиций за первое полугодие 2019 года составила почти 5,5 млрд руб. Для сравнения: в 2018 году за тот же период российские стартапы получили в два раза больше средств. Почему инвесторы все реже обращают внимание на стартапы? И как дальше будет вести себя венчурный рынок?

Активность на рынке стартапов с начала года снизилась почти во всех сегментах. В среднем и корпоративные фонды и акселераторы вложили в стартапы в три раза меньше средств, чем в прошлом году. А частные инвесторы и вовсе урезали свои инвестиции в четыре раза.

На снижение активности инвесторов повлияло многое. Кого-то отталкивает нестабильный рубль. Один из основных факторов — туманные перспективы проектов. Отечественному стартапу сейчас сложно дорасти до международного уровня, подчеркнул управляющий партнер инвестиционной компании и RMG Partners Алексей Горячев: «В России не всегда есть смысл для инвестора быть публичным. Практически никогда мы, а я представляюсь как частный, как институциональный инвестор, не находим сделки в публичном пространстве.

Компании смотрят на международные стартапы. Инвесторы ждут доходности, оцененные в других валютах».

Это не значит, что стартаперы из-за этого остаются совсем без денег. Средства поступают, но постоянного, стабильного финансирования нет — и это очень серьезная проблема, отметил основатель стартап-проектов, управляющий партнер компании «Специальные эмоциональные технологии» Дмитрий Алешин: «Рынок венчурных инвестиций у нас абсолютно не развит из-за законодательства, из-за недоверия инвесторов: они не хотят рисковать, ищут проекты, которые уже приносят прибыль. Мы участвовали во многих акселераторах — их создают только для того, чтобы сделать отсчеты, что они провели акселерационную программу, подали грант по 300 тыс. руб. Но они не помогли стартапам найти крупные компании, найти применение, найти инвесторов. Наши инвесторы хотят, чтобы стартапы уже через год показали по 1-2 тыс. процентов. Так не бывает.»

Рост инвестиций смог показать только один сектор — государственный. Госфонды провели 12 сделок на более чем 1 млрд руб. И сейчас государственный венчур — единственный, который будет расти и дальше, утверждает руководитель клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково» Виталий Полехин: «Если мы говорим про госкорпорации, которые, помимо того, что делали какие-то новые проекты внутри корпорации, сейчас они активно смотрят на рынок, на то, что делают корпорации за рубежом, создают корпоративные венчурные фонды. Сейчас разработана определенная программа, когда частные инвесторы, которые инвестируют как физические лица в те или иные стартапы, могли бы вернуть до половины суммы из своих вложений из уплаченного ранее ими налога на прибыль, персонального НДФЛ. Это такой стимул, который приведет не только к большему количеству сделок, но и просто к большей их публичности».

Перспективные проекты, казалось бы, могли бы получить поддержку за границей. Но вместе с российскими инвестициями сократились и иностранные. Если за первое полугодие 2018 года отечественные стартапы получили более 1 млрд руб. из-за рубежа, то с января по июль этого года — чуть больше 800 млн руб. Среди популярных направлений инвестиций установились такие категории, как бизнес-решения, искусственный интеллект, транспорт, медицина, а также образование.

Иван Якунин, Ольга Сергиенко