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СК раскрыл подробности обвинения бывшего замгубернатора Курганской области

Следственный комитет РФ подробно раскрыл суть обвинений по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, обвиняемого в серии коррупционных преступлений.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, заместитель губернатора – директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области контролировал и координировал деятельность государственного казенного учреждения «Курганавтодор», заключившего ряд госконтрактов и договоров на строительство и ремонт объектов дорожной сети региона с коммерческим организациями. По версии следствия, в 2018 году Роман Ванюков с целью личного обогащения, через знакомого, выступавшего в качестве посредника, определял размер средств, подлежащих «откату», и передавал свои незаконные требования руководителям подрядных организаций. Как правило, сумма определялась в процентном соотношении от стоимости госконтракта и составляла от 3% до 10%. В обмен господин Ванюков обещал ускорить или существенно затормозить процесс принятия и оплаты произведенных работ и услуг со стороны ГКУ «Курганавтодор», а также в дальнейшем, при соблюдении выдвинутых им условий, гарантировал общее покровительство и приоритеты при заключении новых контрактов.

«Посредством реализации преступной схемы Роман Ванюков намеривался получить от четырех субъектов предпринимательской деятельности более 27 млн руб. Задокументированная фактически переданная чиновнику сумма превысила 5 млн руб. Частично указанные средства из сумм взяток были изъяты дома у обвиняемого и его родственников при производстве обысков (около 4 млн руб.)»,– сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области. По ходатайству следователя арестовано имущество господина Ванюкова стоимостью более 2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», расследование уголовного дела в отношении экс-замгубернатора завершено и передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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