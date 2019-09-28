В Нижнем Тагиле ночью сгорел автомобиль Hummer

Как сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области, минувшей ночью в Нижнем Тагиле на территории частного домовладения сгорел автомобиль Hummer H3. Машина была припаркована возле стены дома, отчего огонь с машины повредил обшивку коттеджа. По данным спасателей, информация о пожаре поступила в 05:47 по местному времени, после чего две единицы техники и шесть человек личного состава прибыли по адресу происшествия - ул.Луговой. Пожар был потушен в течение пяти минут. В ведомстве напомнили, что автовладельцы должны всегда иметь первичные средства пожаротушения и регулярно проверять исправность электрики в своих автомобилях.