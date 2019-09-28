«РИА Новости»: запуск двух российских спутников «Экспресс» отложен до весны 2020 года

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с российскими связными космическими аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103» на борту перенесен на весну следующего года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Он не уточнил причину переноса.

Запуск планировался на 2019 год. «Запуск аппаратов “Экспресс-80” и “Экспресс-103” отложен на весну 2020 года»,— сообщил источник. В «Роскосмосе» не стал комментировать эту информацию.

Спутники, производимые в интересах предприятия «Космическая связь», предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С- и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.