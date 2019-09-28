Налоговая банкротит обладателя бренда «Камская долина»

ИФНС России по Свердловскому району Перми 26 сентября направила в краевой арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Строительная компания „Т Строй“», говорится в материалах суда. Сумма требований — 5,9 млн руб. Иск к производству пока не принят.

ООО «Строительная компания „Т Строй“» до лета 2018 года называлось ООО «Хорошие соседи». Именно на это ООО в 2017 году был оформлен бренд «Камская долина», который прежде числился за АО «Камская долина». Предполагалось, что компания «Хорошие соседи» займется реализацией проектов обанкротившейся стройгруппы. В 2018 году выручка ООО «Строительная компания „Т Строй“» составила 14 млн руб., чистый убыток — 7 млн руб. Общество принадлежит Андрею Губанову.