В Перми снизился спрос на хостелы

В Перми за год спрос на посуточную аренду жилья в хостелах снизился на 21%, а предложение выросло на 26%. Такие данные приводит Avito.

По данным источника, за год вырос и объем предложений о продаже хостелов по ценам от 90 тыс. руб. до 34,5 млн руб. Эксперты связывают это с тем, что с 1 октября 2019 года вступает в силу закон, запрещающий размещать хостелы в жилых домах и использовать квартиры для оказания гостиничных услуг.

Кроме того, меняется и стоимость пребывания в хостеле. В среднем российская цена за ночь в хостеле составляет 432 руб. В Ялте этот показатель равен 1,5 тыс. руб., в Перми — 464 руб. За год эта цена выросла на 1%. Заметнее динамика в ценах на долгосрочную аренду хостела. В Перми она составляет 3256 руб. в месяц, что на 39% ниже, чем в 2018 году.

Напомним, ранее в Перми на продажу было выставлено пять хостелов.