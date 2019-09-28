Запуск корабля США Cygnus на МКС перенесен на 29 октября

Запуск на Международную космическую станцию (МКС) американского грузового корабля Cygnus с помощью ракеты-носителя Antares с российскими двигателями отложен на 29 октября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Ранее запуск планировалось осуществить 21 октября.

Собеседник агентства не уточнил причину задержки.

Предыдущий пуск состоялся в апреле, корабль доставил на МКС 3,5 т груза. С 2013 по 2019 год к МКС было отправлено 12 кораблей Cygnus. Как правило, они доставляют на международную станцию продовольствие, а также оборудование для проведения космонавтами научных исследований.