«Свой вариант найдут и крупные компании, и малый бизнес»

Администрация Самары

В начале октября в Самаре пройдут аукционы на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Чем привлекательны условия участия в аукционах для бизнеса и как изменились подходы города к организации рынка наружной рекламы рассказал первый заместитель главы Самары Максим Харитонов.

- Расскажите, какие изменения произошли на рынке наружной рекламы в Самаре? Когда они станут ощутимы для горожан?

- Изменения произошли существенные. В августе этого года мы утвердили новую схему размещения рекламных конструкций на территории города. Она существенно отличается от прежней. Прежде всего ощутимо снизили число самих объектов – сразу на 30%. В новую схему вошли 2062 рекламные конструкции различных форматов.

Прежде всего сокращение коснулось щитов размером 3 на 6 метров – самых распространенных в городе. На всех территориях без исключения рекламы станет меньше.

От лишней рекламы освобождаются многие улицы. Выверены координаты и убраны щиты с разделительных полос дорог. В историческом центре больше не будут размещать конструкции большого формата. Также решили отказаться от деревянных афишных стендов 1,8 на 1,8 метров, которые размещены у остановочных павильонов. Обычно там появляются анонсы концертов, спектаклей, представлений. Стенды заменят на современные конструкции другого вида. Возможно, это будут афишные тумбы как в сквере имени Эльдара Рязанова на улице Фрунзе. В настоящее время этот вопрос прорабатывается.

Еще одно новшество: если раньше расстояние между большими конструкциями было около 50 метров, то теперь они могут располагаться не ближе 100 метров друг от друга.

Все эти нововведения станут заметны как для горожан, так и для гостей Самары уже в самое ближайшее время.

- Какую цель преследует существенное сокращение рекламных конструкций в городе?

- Уверен, что вся проводимая работа положительно скажется на внешнем облике города. Кроме того, она направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, а также на повышение спроса на рекламные места.

Формируя новую схему размещения рекламных конструкций, мы учли опыт работы с этой сферой в прошлые годы, пожелания участников рынка, лучшие практики других городов, рекомендации сетевых компаний. Установка рекламных конструкций на инженерных коммуникациях исключена.

В целом правила, установленные в 2014 году, позволили навести и поддерживать порядок в размещении наружной рекламы в Самаре, привлечь в бюджет значительные средства на социальные проекты, благоустройство. Мы продолжаем работать в этом направлении.

- Жители уже смогли оценить рекламные конструкции со сменой видеоизображения. Их число в Самаре изменится?

- К этому типу рекламных конструкций мы отнеслись особенно серьезно. Потому что, с одной стороны, они, безусловно, привлекательны для рекламодателей, с другой, видеоэкраны не должны мешать жителям: их свет не должен бить в окна жилых домов.

Схема предусматривает размещение таких конструкций в видовых местах. Все места возможной установки мы тщательно проработали.

В Самаре конструкций с возможностью цифровой смены изображения будет 79. 49 планируются на земельных участках, находящихся в собственности муниципалитета, и 30 – области (Московское шоссе, улица Ново-Садовая). Принимая решение о количестве таких объектов, был также изучен опыт городов-миллионников, и мы решили, что такое число будет оптимальным для Самары. Мы учитывали и возможности подключения к источникам питания необходимой мощности. Электронно-цифровые конструкции будут разных размеров: 3 на 6, 4 на 12 и 5 на 15 м.

- Администрация Самары объявила о проведении первых 49 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Торги состоятся 7 и 10 октября на электронной площадке Росэлторг. Как будут проходить аукционы?

- На первых аукционах предлагаем места для конструкций с двумя (статическая, динамическая) и тремя (плюс электронно-цифровая) вариантами смены изображений. Мы сделали максимально простые, доступные, комфортные условия для участия компаний, чтобы каждый предприниматель мог найти подходящее ему предложение. Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но местного среднего, малого бизнеса. В каждом лоте мы намеренно обозначили участки для небольшого количества конструкций – от одной до 21. Таким образом, побороться за право размещать щиты в Самаре могут и компании с невысоким бюджетом. Для сравнения: ранее лоты включали по 27 мест для конструкций.

Условия предстоящих аукционов привлекательны для бизнеса еще и тем, что начальные цены по ряду позиций приближены к стоимости 2014 года. Также участники рекламного рынка смогут делать долгосрочные инвестиции в свой бизнес, планировать его на перспективу и минимизировать финансовые риски. Дело в том, что срок действия договоров на установку и эксплуатацию конструкций увеличен в два раза. Теперь с победителями аукционов их будут заключать не на пять лет, а на десять.

Другие аукционы объявим в ближайшее время. Планируется, что до конца года через них будут определены компании, которые разместят в городе 669 конструкций. Электронная площадка Росэлторг, по нашей просьбе, рассылает приглашения принять участие в аукционах игрокам рекламного бизнеса по всей России.

- Чем привлекателен рекламный рынок Самары для бизнеса?

- Самара является для игроков рекламного рынка интересным городом. Все компании, с которыми мы проводили переговоры, это подтверждают. В городе наблюдается положительная динамика основных социально-экономических показателей. Например, за период 2014-2018 годов оборот розничной торговли увеличился на 19,2%, оборот общественного питания - на 8%, объем платных услуг - на 18%. У предпринимателей есть потребность рекламировать свои товары и услуги, развиваться, а у людей из-за высокой покупательской способности – приобретать их.

- Кто и в какой срок должен убрать щиты, которые не вошли в новую схему размещения рекламных конструкций?

- Срок договора истекает, и в течение месяца владелец должен демонтировать конструкцию. Если он не выполнит это обязательство, то щит уберет подрядная организация, которая будет работать по контракту с городской администрацией. Затем муниципалитет имеет право взыскать с владельца понесенные расходы, а также незаконное обогащение за пользование участком. Если место для рекламы учтено в схеме, на нем уже установлен щит, и случается смена компании (прежняя уходит, а победитель аукциона приступает к работе), то они договариваются между собой, как быть с этим щитом. Важно, что в данном случае конструкция может остаться при условии, что она соответствует требованиям. Одно из новых требований – щиты должны иметь заглубленный фундамент. На тротуарах и газонах в Самаре больше не будет бетонных подушек, видом которых недовольны многие.

В 2018 году в нашем городе полностью ликвидирована незаконная реклама крупного формата. А в текущем году была демонтирована еще 21 конструкция. Предприниматели устанавливали их без договоров, и, мы, отслеживая ситуацию, оперативно убирали щиты. Компании, которые победят в аукционах и будут вносить арендные платежи в течение десяти лет, смогут честно конкурировать между собой и не будут терпеть убытки из-за коммерсантов, которые размещают рекламу нелегально.

Что разыграют первыми:

Щиты с тремя вариантами смены изображения (статической, динамической и электронно-цифровой):

5 метров на 15 метров

3-сторонний: ул. Авроры/ул. Антонова-Овсеенко

2-сторонний: ул. Авроры/набережная реки Самары

4 метра на 12 метров

3-сторонние:

• ул. Стара-Загора/ул. XXII Партсъезда

• ул. Антонова-Овсеенко/ул. XXII Партсъезда

• ул. Георгия Димитрова/ул. Молодежная

2-сторонний: ул. Советской Армии, 125

1-сторонние:

• пр. Ленина/ул. Осипенко

• ул. Советской Армии/ул. Антонова-Овсеенко

• ул. Пензенская/ул. Дачная

3 метра на 6 метров

3-сторонний: ул. Полевая/пр. Ленина

2-сторонние:

• пр. Ленина, 2/ул. Первомайская

• ул. Гагарина, 64

• ул. Агибалова/ул. Ульяновская

• ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская

• ул. Победы, 92а

• ул. Стара-Загора, напротив дома 41/ул. XXII Партсъезда

• ул. Ново-Вокзальная, 92а

С двумя вариантами смены изображения (статической и динамической):

3 метра на 6 метров

2-сторонние

14 щитов по адресам:

• Южное шоссе, четная сторона, перед поворотом к СНТ «Песчаная Глинка»

• ул. Аэродромная, 103

• ул. Чернореченская, 27

• пр. Ленина, 12а

• ул. Гаражная, 13

• пр. Кирова, 129

• ул. Антонова-Овсеенко, 44а

• ул. Алма-Атинская, 40

• пр. Кирова/пр. Карла Маркса

• ул. Стара-Загора, 165а

• ул. Стара-Загора/ул. Георгия Димитрова, 4

• ул. Георгия Димитрова, 69

• Ракитовское шоссе/пр. Карла Маркса

• ул. Солнечная, 59

17 щитов по адресам:

• Южное шоссе, 20

• ул. Белорусская, напротив дома 63а

• Заводское шоссе, 14

• ул. Гагарина, 92

• пр. Ленина, 4

• ул. Советской Армии

• ул. XXII Партсъезда/ул. Стара-Загора

• ул. Киевская, 4

• пр. Карла Маркса/ул. Советской Армии (2 места)

• ул. Советской Армии, 25

• ул. Ставропольская, 200а

• ул. Стара-Загора, 59

• ул. Стара-Загора, 115

• ул. Ново-Вокзальная/Московское шоссе

• ул. Георгия Димитрова, 98

• Ракитовское шоссе/ул. Озерная

15 щитов по адресам:

• Южное шоссе, 200 метров от поворота на ул. Уральскую

• ул. Белорусская, 88в

• ул. Пятигорская, четная сторона, 160 метров от ул. Луцкой

• ул. Партизанская, 173

• Заводское шоссе, 10

• ул. Гагарина, 13

• ул. Дыбенко /Второй Порт-Артурский переулок

• пр. Кирова, 129

• ул. Победы, 141

• пр. Металлургов/ул. Металлистов

• ул. Солнечная/Восьмая просека

• ул. Георгия Димитрова, 110г

• Ракитовское шоссе/Московское шоссе, 23

• ул. Сергея Лазо, 33

• ул. Сергея Лазо, 30