Статистика по сельским школам

По данным Счетной палаты, с 2001 по 2019 год количество сельских школ в России сократилось с 46 тыс. до 24 тыс. При этом с применением дистанционных технологий учатся только 2,5% школьников, а почти в 400 сельских школах отсутствует доступ в интернет, в половине оставшихся скорость подключения остается крайне низкой. Согласно федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», все образовательные организации России будут обеспечены стабильным и быстрым интернет-соединением, но только к 2024 году.

По данным Министерства просвещения, в 2016 году в сельских школах в России учились 3,6 млн учеников и работали 500 тыс. педагогов, из которых только 22% — молодые специалисты до 35 лет. В феврале Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выплачивать «подъемные» в размере 1 млн руб. молодым учителям, которые захотят переехать в села и малые города, однако эксперты неоднозначно оценивали инициативу. Так, сопредседатель независимого профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий отмечал, что в 2004–2009 годах в ряде регионов уже внедряли подобную программу, но тогда использовался «более разумный подход» — не просто выделить деньги, а предоставить приехавшему специалисту дом: «Это было реальным мотивом. Но сейчас подобные программы заглохли — большинство регионов, наоборот, сокращает бюджеты и экономит именно на поддержке учителей»,— отмечал он.