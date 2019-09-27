Добрянские депутаты отменили ЕНВД

Депутаты думы Добрянского городского округа приняли решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Как сообщает «Новый компаньон» за отмену налога проголосовали 16 депутатов, еще семь высказалось против, и двое воздержались.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. На компенсации Добрянскому городскому округу запланировано 36,3 млн руб.

Отметим, что ранее земское собрание Добрянского района не поддержало отмену ЕНВД. В Сивинском районе и Осинском городского округе новые созывы представительных органов также пересмотрели решения своих предшественников и отменили налог. В Чайковском городском округе депутаты одного созыва поддержали отмену ЕНВД только с третьего раза.