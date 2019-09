Нейросеть ищет близнецов

Три миллиона скачиваний за два дня. Приложение Gradient стало одним из самых популярных в России. С помощью нейросети приложение показывает, на кого из знаменитостей вы похожи. На этой неделе оно заняло первые места по скачиваниям в Apple Store И Google Play в России. Приложение запустили российские разработчики. С чем связан такой ажиотаж? И какую сумму он принес авторам приложения? Выяснял Александр Рассохин.

Еще несколько месяцев назад все сходили с ума из-за приложения FaceApp и пытались выяснить, как они будут выглядеть в старости, то теперь новый тренд — на кого из знаменитостей ты похож. Эту возможность дает фоторедактор Gradient, а точнее — одна из его функций Who is your twin? Она анализирует ваше фото и подбирает известную личность, которая на вас похожа. Среди двойников журналистов “Ъ FM”, к примеру, оказались и Снуп Догг, и Шон Коннери, и Поль Погба, и даже бюст Шопена. Приложение разработала российская студия Ticket to the Moon Inc. Несколько лет назад их программу Teleport, которая меняла цвет волос, купили владельцы Snapchat за $8 млн.

Что касается Gradient, то продавать его разработчики пока не планируют, хотя предложения такие поступают, поделился в интервью “Ъ FM” генеральный директор компании Владислав Уразов: «Приложение у нас находится на такой стадии, что оно только-только запускается. Именно сам редактор мы только начали делать, а раздел с приколами — первая функция приложения. До этого у нас был, наверное, миллион пользователей в обычном формате, а эту функцию мы вставили где-то неделю назад. Она практически сразу стала хитом, потихоньку и “звезды” начали выкладывать фото, сделанные с помощью этой функции. Аудитория выросла до 5 миллионов за последние дни.

Мы планируем масштабироваться сами, никому ничего продавать пока не хотим.





Мы думаем, что будут еще и другие виральные истории, помимо “на кого ты похож”. В разработке есть еще много чего интересного».

Сколько Gradient принес денег разработчикам, они не раскрывают, но уточняют — доход идет за счет подписки. Месячная подписка стоит $4, годовая — $20. Правда, сама функция Who is your twin? бесплатна. А значит, подписка не приносит существенных денег, говорит гендиректор компании RedMadRobot Алексей Макин: «Модель покупки понятная: покупается аудитория, плюс идут коэффициенты, повышающие за счет технологий, которые там применяются, потому что, если, допустим, они эту технологию замены лиц рассматривают тоже как интеллектуальные права, а то, что они разработали, имеет алгоритмы, — в этом проекте будет оцениваться и аудитория, и денежный поток, и технология. Из совокупности этих трех блоков будет складываться стоимость, которую будет готов платить кто-то из крупных игроков. Они могут и за $10 млн продаться, и за $50 млн, в зависимости от того, какая будет внутренняя борьба за них».

Насколько долго Gradient будет держаться в топе — большой вопрос. Как показывает опыт с FaceApp, а также другим приложением от российских разработчиков Prizma, которое из фотографий делало картины, тренды сменяют друг друга молниеносно. Как признаются многие пользователи, от ажиотажа вокруг Gradient они стали уставать. А значит, у авторов приложения не так много времени, чтобы успеть сорвать куш.

В проекте приложения Gradient занято около 15 человек. В компании признались, что во время разработки изучали другой похожий проект — Which celebrity do you look like? с корейского сайта, который стал популярным в августе.