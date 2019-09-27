Стенограмма дала повод для шуток

Опубликованная стенограмма переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стала главной темой американских юмористических шоу. Комики шутят над тем, с какой радостью президент Украины согласился оказать Трампу услугу, начав расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Досталось и Трампу, которого теперь подозревают в превышении полномочий. Выпуски, набравшие несколько миллионов просмотров, изучил Иван Якунин.

Скандальную стенограмму переговоров, обсудили, кажется, все американские СМИ. CNN указывал, что там содержатся признаки преступления со стороны Трампа. Fox несколько часов подряд утверждал, что ничего такого в документе нет, и им вторили конгрессмены-республиканцы. Громкие заявления о необходимости убрать президента США с должности звучат до сих пор, но уже не в сухом информационном ключе. Телеведущий Тревор Ноа, например, с помощью метафоры объяснил, в чем виноват Дональд Трамп: «Он попытался втянуть в это и генпрокурора США. Это уже серьезно. Президент не может использовать Министерство юстиции как мальчика на побегушках. Так нельзя. Это как если бы сотрудник Domino’s Pizza сушил свое белье в духовке. Ты можешь так сделать, но не удивляйся, если Domino’s объявит тебе импичмент. Вы спросите: если этот звонок такой ужасный, зачем Трамп опубликовал стенограмму? Только идиот мог так поступить. Вот именно!»

Больше всего, конечно, досталось американскому президенту и его адвокату Руди Джулиани, который по просьбе Трампа должен был встретиться с Зеленским и рассказать, что ему известно о скандальном деле Байдена-младшего. Если кратко, сын нынешнего кандидата в президенты работал на Украине в нефтегазовой компании. Ее обвинили в неуплате налогов, но после визита Джо Байдена прокурор, который расследовал дело, был уволен. Трамп просил разобраться в этом эпизоде. И ведущий The Late Show Стивен Кольбер обратил внимание, как был рад помочь Зеленский: «Он быстренько напомнил, как многим Украина обязана США: “Америка была очень добра к Украине. Я бы не сказал, что это было взаимно. Смотри, Влади, все, что я хочу сказать: я чешу тебе спинку — ты помогаешь мне похоронить карьеру Джо Байдена в неглубокой могилке где-нибудь в лесу рядом со свалкой”. Зеленский немедленно уцепился за это: “Да, вы абсолютно правы, не на 100%, а на 1000%”. Да, этот парень говорит с Трампом на одном языке. На 1000%. Многие говорят: “Вы лучший президент фейкньюс-охота-на-ведьм-сговора-не-было”».

Но, пожалуй, жестче всего по действующим лицам этой истории прошелся Джимми Киммел. Он назвал Зеленского новой Моникой Левински. А потом обсудил нашумевший документ с самим Джо Байденом. 76-летний политик в карман за словом не полез.

— Ну, что нового? Что-нибудь произошло? — Да практически ничего. — Вы в политике довольно давно, было ли что-то подобное на вашей памяти? — Так, ну, шел 1810 год… — Да ладно, все это очень чудно. Руди Джулиани, конечно, отличный символ президентства Трампа. Трудно поверить, что он когда-то был мэром Нью-Йорка и вроде неплохо делал свою работу. Кажется, будто кто-то другой вселился в его тело. — Не знаю, способен ли президент на такое.

Впрочем, опубликованный документ и без дополнительных шуток полон забавных моментов. Зеленский, например, трогательно предлагает Трампу посетить Киев. Есть шанс, что оба президента вскоре встретятся в Польше, и сразу оттуда могут вылететь на Украину вместе. Зеленский говорит, что лучше использовать для этого самолет американского президента, так как он, вероятно, гораздо лучше, чем у него.

Что нужно знать об импичменте Трампу Читать далее

Демократы заявили, что в скандале с переговорами Трампа и Зеленского может быть замешана Москва.