На АПЗ прошло заседание экспертов

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина 26 сентября собрались эксперты Федеральной антимонопольной службы России, чтобы выработать конкретные предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы действующего законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

Для гостей была организована экскурсия по музею истории предприятия, где присутствующие ознакомились с основными вехами развития АПЗ, выпускаемой продукцией и заслугами руководителей.

– Сегодня на АПЗ мы увидели интеграцию того доброго советского, что было в развитии ОПК, и новаций, которые произошли в отрасли за последние 10-15 лет, - отметил председатель Экспертного совета (ЭС) Федеральной антимонопольной службы России Сергей Маев.

Эксперты рассмотрели ряд вопросов, непосредственно касающихся работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, рассмотрели проект предложений о внесении изменений в ФЗ-275 и другие нормативно-правовые акты.

Нижегородский регион представлен 50 предприятиями ОПК. Для многих актуальны вопросы доработки законодательства в сфере ГОЗ, чем и занимается ЭС.

– Предложения по совершенствованию нормативных актов и ФЗ, подготовленные членами ЭС, жизненно необходимы. Они грамотно сформулированы и юридически проработаны, – отметил генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.

Олег Лавричев доложил на заседании о проблемных вопросах, возникающих в ходе реализации заданий государственного оборонного заказа на АПЗ, и высказал предложения по их разрешению.

– Все актуальные вопросы, касающиеся правоприменения тех или иных норм закона, сегодня прозвучали. Я этому очень рад. Например, ответственность за качество комплектующих и материалов по действующему законодательству возложена на предприятия, которые выпускают конечную продукцию, хотя в цепочке кооперации может быть много комплектаторов. Мы обсудили, что было бы логично эту ответственность распределить адресно на всех участников процесса. Обсуждался вопрос формирования состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗа. Говорили о сходах на периодических испытаниях. Всеми экспертами было поддержано, что предприятия, которые проводят периодические испытания, призванные выявлять дефекты запредельными режимами, не должны нести административную ответственность за сходы. Все наши предложения были учтены ЭС и внесены в протокол заседания, – отметил Олег Лавричев.

По итогам заседания все конкретные предложения, выработанные ЭС, будут направлены в соответствующие органы федеральной власти для дальнейшего отражения в законах и других нормативно-правовых актах.

В завершение мероприятия члены ЭС поблагодарили генерального директора АПЗ Олега Лавричева за радушный прием. А председателю Совета Сергею Маеву была вручена медаль Федеральной антимонопольной службы России «За защиту конкуренции».