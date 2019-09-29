Гендиректор-активист выгоднее, чем просто гендиректор

Исследователи из Франции и Великобритании выяснили, что руководители компаний, высказывающиеся на актуальные политические или общественные темы, привлекают повышенный интерес со стороны соискателей. Таким образом, руководители-активисты получают больше возможностей для выбора потенциальных сотрудников. Однако если топ-менеджеры начинают высказываться чересчур консервативно, положительный эффект от такой активности сразу же исчезает.

Исследование подготовлено специалистами трех учебных заведений из Франции и Великобритании — Кристианом Вогтлином из бизнес-школы Audencia (Нант, Франция), Эндрю Крейном из британского Университета Бата, и Лорой Новаль из Имперского колледжа Лондона. Доклад был опубликован в рамках более масштабного совместного проекта под названием «Бизнесмены-общественники и гендиректора как активные граждане: что происходит, когда гендиректор начинает высказывать свое мнение по политическим вопросам?». В рамках исследования ученые опрашивали граждан США, поскольку «в последнее время среди американских топ-менеджеров наблюдается повышенный активизм по политическим вопросам».

Группе участников-добровольцев предлагались различные модели поведения гендиректоров, высказывающихся по тем или иным вопросам общественного и политического характера, актуальным для США,— политике в области иммиграции, в области однополых браков, а также области хранения и ношения огнестрельного оружия. Один из примеров модели поведения гендиректора выглядел так: «После нескольких случаев массового насилия с применением огнестрельного оружия президент США объявил об ужесточении контроля за его продажей и хранением. Сценарий 1 — после заявления президента глава крупной американской автомобильной компании сразу же выступил с заявлением, в котором отметил, что хотя меры президента напрямую не касаются его компании, он не согласен с этими мерами и сделает все, чтобы отменить их. Сценарий 2 — после заявления президента глава крупной американской автомобильной компании сразу же выступил с заявлением, в котором отметил, что меры президента напрямую не касаются его компании и в его полномочия как генерального директора, не входит комментировать подобные меры. Сценарий 3 — после заявления президента глава крупной американской автомобильной компании сразу же выступил с заявлением, в котором отметил, что хотя меры президента напрямую не касаются его компании, он согласен с этими мерами и сделает все, чтобы помочь президенту реализовать их». Аналогичные сценарии предлагались и по вопросам, связанным с иммиграцией и однополыми браками.

В результате опросов выяснилось, что участники чаще хотят попасть на работу в те компании, где руководители занимают активную общественно-политическую позицию — доля желающих (коэффициент готовности — 3,73%) в среднем оказалась больше на 15% по сравнению с теми компаниями, главы которых воздерживались от комментариев по наиболее актуальным общественным и политическим вопросам (коэффициент готовности 3,25%).

Однако если предлагались сценарии, при которых топ-менеджер занимал более консервативную позицию, число желающих работать в такой компании становилось даже меньше чем в той, где топ-менеджер воздерживался от комментариев (коэффициент готовности 2,85%).

Исследователи включили в опрос и пол предполагаемого гендиректора. Однако вопреки их ожиданиям, это почти никак не повлияло на связь между привлекательностью компании и активизмом топ-менеджера или его отсутствием. Отмечалась лишь небольшая корреляция между тем, насколько либеральные или консервативные взгляды выражает гендиректор мужского или женского пола: если консервативные взгляды высказывала женщина-гендиректор, то желающих пойти на работу в эту компанию оказалось чуть меньше (коэффициент готовности 2,82), чем в случае с консервативным мужчиной-гендиректором (коэффициент готовности 2,90). Если же гендиректор-женщина высказывает активную либеральную позицию, то пойти к ней на работу захотело чуть больше людей (коэффициент 3,77), чем к мужчине (коэффициент 3,61). Если гендиректор-женщина вообще не высказывает своего мнения по общественным вопросам, к ней на работу хочет устроиться людей меньше, чем к аналогичному гендиректору-мужчине (3,26 и 3,39).

Исследователи объясняют эту корреляцию тем, что «женский стиль управления чаще ассоциируется с заботой об окружающих, тогда как мужчины чаще ассоциируются с достижением определенных целей и определенного социального статуса». Именно это, по мнению авторов, является причиной того, что участники исследования ожидали от женщин-управленцев «более гуманного», либерального отношения по тем или иным общественно-политическим вопросам, нежели от мужчин и оказывались более разочарованными, если женщины-гендиректора выражали консервативную позицию.

«Результаты исследования показали, что положительный эффект от активной общественной позиции гендиректора пропадает, если он занимает более консервативную позицию по ряду вопросов общественного и гуманитарного характера, например, однополым бракам,— отмечает профессор бизнес-школы Audencia Кристиан Вогтлин.

— Люди чаще хотели работать в компаниях, где гендиректор вообще воздерживается от комментариев по таким вопросам, будь то мужчина или женщина».

Евгений Хвостик