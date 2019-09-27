Балет В. Качесова «Безымянная звезда» Мировая премьера в Нижегородском театре оперы и балета имени А. С. Пушкина

4 и 6 октября при поддержке Министерства культуры РФ в Нижегородском театре оперы и балета состоится мировая премьера балета Владимира Качесова «Безымянная звезда» в постановке художественного руководителя театра «Кремлевский балет» народного артиста РСФСР Андрея Петрова.

Это первая в истории музыкального театра хореографическая постановка по пьесе Михаила Себастьяна, ставшей известной российскому зрителю благодаря одноименному советскому кинофильму.

Пьеса румынского драматурга Михаила Себастьяна «Безымянная звезда» о человеческих чувствах, о любви и корысти, о свободе и социальных предрассудках, написанная в 30-е годы 20-го века, сразу стала популярна. На полюбившийся публике сюжет в театрах по всему миру были поставлены многочисленные спектакли и мюзиклы, снято несколько фильмов, в том числе в Румынии, Франции и России. В 1978 году на Мосфильме режиссёром Михаилом Козаковым была выпущена одноименная картина. Однако при огромном интересе, балетов по этому произведению написано не было.

Музыка композитора Владимира Качесова к спектаклю во многом необычна: кроме привычных для балета номеров (Адажио, вариации героев) в партитуре активно используются интонации и ритмы модных в 30-х и 40-х годах 20-го века танцев – танго, чарльстона, фокстрота, канкана.

Балетмейстер-постановщик премьеры «Безымянная звезда» – основатель и художественный руководитель театра «Кремлёвский балет» народный артист РСФСР Андрей Петров – тесно связал хореографическое и режиссёрское решение сцен и отдельных танцев с музыкальными образами, созданными композитором.

Дирижер-постановщик – музыкальный руководитель и главный дирижёр театра лауреат премии г. Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин стал первым интерпретатором музыки к балету.

Автор декораций – заслуженный деятель искусств РФ Григорий Белов. Сценография спектакля дополнена проекционными декорациями. На сцене оживают проходящий экспресс и бесконечное звездное небо.

Костюмы балета «Безымянная звезда» выполнены лауреатом премии «Золотой Орел» Ольгой Полянской. Стиль и мода начала 20 века, предложенные художником, создают особую атмосферу предвоенной праздной Европы.

Главные партии в спектакле исполняют: Юлия Ануфриева, Татьяна Казанова, Елизавета Мартынова, Яна Дубровина, Александра Зрелова, Ольга Цивилева, Руслан Абдрахимов, Андрей Орлов, Дмитрий Пельмегов, Василий Козлов, Александр Лысов, Артем Зрелов, Михаил Болотов и другие солисты балета театра.

Балет В. Качесова «Безымянная звезда» станет прекрасной возможностью семейного отдыха в Нижегородском театре оперы и балета, в том числе и для юных зрителей с 12 лет.

Премьера 4 и 6 октября. Начало спектакля в 18.00.

Билеты можно приобрести по ссылке http://operann.ru/bezymyannaya-zvezda.html

или в кассе по телефонам: 428-50-56, 428-70-35